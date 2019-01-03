Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простору
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написал очень большой текст который пропал ... если коротко то Линукс уже 10 лет как ПРОЩЕ ЛЕГЧЕ БЕСПЛАТНЫЙ и более ДОСТУПНЫЙ для понимания чем Виндовс. Линукс требует меньше настройки и меньше спец знаний чем Виндовс. Линукс проще установить ! Линуксом проще пользоваться ! Линукс удобней стабилней безопасней ! ЛИНУКС БЕСПЛАТНЫЙ ! все кто думает по другому оперируют фактами из прошлого столетия либо что-то где-то слышали но сами не пробовали. НЕ читал но осуждаю.
Почему Линукс такой непопулярный у широких масс трудящихся?
Наверно потому, что конечной целью пользователя является использование прикладного софта, а не самой операционной системы. Толку от «простого», «легкого» и «бесплатного» Линукса, если для него нет нормального прикладного софта?
yama написав:написал очень большой текст который пропал ... если коротко то Линукс уже 10 лет как ПРОЩЕ ЛЕГЧЕ БЕСПЛАТНЫЙ и более ДОСТУПНЫЙ для понимания чем Виндовс. Линукс требует меньше настройки и меньше спец знаний чем Виндовс. Линукс проще установить ! Линуксом проще пользоваться ! Линукс удобней стабилней безопасней ! ЛИНУКС БЕСПЛАТНЫЙ ! все кто думает по другому оперируют фактами из прошлого столетия либо что-то где-то слышали но сами не пробовали. НЕ читал но осуждаю.
В Linux Wine до сих про DirectX 9, так что на нем особо не поиграешь и куча проектов (проектирование, дизайн, архитектура) просто не заработает.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Почему Линукс такой непопулярный у широких масс трудящихся?
Наверно потому, что конечной целью пользователя является использование прикладного софта, а не самой операционной системы. Толку от «простого», «легкого» и «бесплатного» Линукса, если для него нет нормального прикладного софта?
абсолютно все есть и всегда было при том что Офис на Виндовс это еще 100-150 $ фотошоп несколько сотен зелени а на Линуксе это все на шару .
yama написав:написал очень большой текст который пропал ... если коротко то Линукс уже 10 лет как ПРОЩЕ ЛЕГЧЕ БЕСПЛАТНЫЙ и более ДОСТУПНЫЙ для понимания чем Виндовс. Линукс требует меньше настройки и меньше спец знаний чем Виндовс. Линукс проще установить ! Линуксом проще пользоваться ! Линукс удобней стабилней безопасней ! ЛИНУКС БЕСПЛАТНЫЙ ! все кто думает по другому оперируют фактами из прошлого столетия либо что-то где-то слышали но сами не пробовали. НЕ читал но осуждаю.
В Linux Wine до сих про DirectX 9, так что на нем особо не поиграешь и куча проектов (проектирование, дизайн, архитектура) просто не заработает.
Виндовс только для Игр. Сколько вы знаете архитекторов дизайнеров проэктантов ? они не делают рынок ! это 0,0001% . И между делом в Линуксе есть софт для всех этих людей, кроме того либо он шаровой = бесплатный либо сущие копейки по сравнению с Виндовсовским.
Почему Линукс такой непопулярный у широких масс трудящихся?
Наверно потому, что конечной целью пользователя является использование прикладного софта, а не самой операционной системы. Толку от «простого», «легкого» и «бесплатного» Линукса, если для него нет нормального прикладного софта?