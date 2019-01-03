Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простору

Додано: Нед 13 січ, 2019 20:52

valme написав: yama написав: какого например?

не пробовал но осуждаю ?

https://itsfoss.com/cad-software-linux/ какого например?не пробовал но осуждаю ?

Начал читать статью во вашей ссылке и тут сходу "A number of professional grade CAD software like SolidWorks and Autodesk AutoCAD are not natively supported on the Linux platform" Начал читать статью во вашей ссылке и тут сходу "A number of professional grade CAD software like SolidWorks and Autodesk AutoCAD are not natively supported on the Linux platform"

So today we will be having a look at the top CAD software available for Linux. Let’s dive right in.....FreeCAD is an excellent option which is both free (beer and speech) and open source. FreeCAD is built with keeping mechanical engineering and product design as target purpose. FreeCAD is multiplatform and is available on Windows, Mac OS X+ along with Linux.

You’re used to working on AutoCAD, then DraftSight would be the perfect alternative for you.



DraftSight is a great CAD tool available on Linux. It has a rather similar workflow to AutoCAD, which makes migrating easier. It even provides a similar look and feel. DrafSight is also compatible with the .dwg file format of AutoCAD.

еще раз сколько их этих профи ? а зачем в нашой местной поликлинике на 10 компютеров виндовс по $100 купили ? если медсестры НЕ умеют им пользоваться = включать и выключать корректно... на одной поликлиннике уже $1000 экономии . профи который работает в AutoCAD может себе позволить Виндовс за $100 ибо сам AutoCAD стоит от $1000 и выше .ну и читайте полностьюто есть есть целых бесплатных 5 альтернатив... и есть из чего выбрать ...в том числе со сходим интерфейсом и поддержкой файлов формата автокад , это даст вам возможность продолжить работать с теми же файлами. Если же вам предстоит учиться с нуля то тогда вообще какая разница ? что учить с нуля под Виндовс или Линукс ? и это касаеться всех программ будь-то фотошоп или офис или любая другая программаВ большинстве соем к сожалению людей которые творят что-то на ПК меньшенство я думаю 1-2% это не та часть рынка на которую стоит так сильно обращать внимание ... Обычно 98% пользователей потребители контента а потреблять успешно можно хоть на Андроид планшете хоть на Линуксе, так зачем за это платить сверху $100+ ?