Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простору
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Начал читать статью во вашей ссылке и тут сходу "A number of professional grade CAD software like SolidWorks and Autodesk AutoCAD are not natively supported on the Linux platform"
еще раз сколько их этих профи ? а зачем в нашой местной поликлинике на 10 компютеров виндовс по $100 купили ? если медсестры НЕ умеют им пользоваться = включать и выключать корректно... на одной поликлиннике уже $1000 экономии . профи который работает в AutoCAD может себе позволить Виндовс за $100 ибо сам AutoCAD стоит от $1000 и выше . ну и читайте полностью
So today we will be having a look at the top CAD software available for Linux. Let’s dive right in.....FreeCAD is an excellent option which is both free (beer and speech) and open source. FreeCAD is built with keeping mechanical engineering and product design as target purpose. FreeCAD is multiplatform and is available on Windows, Mac OS X+ along with Linux. You’re used to working on AutoCAD, then DraftSight would be the perfect alternative for you.
DraftSight is a great CAD tool available on Linux. It has a rather similar workflow to AutoCAD, which makes migrating easier. It even provides a similar look and feel. DrafSight is also compatible with the .dwg file format of AutoCAD.
то есть есть целых бесплатных 5 альтернатив... и есть из чего выбрать ... в том числе со сходим интерфейсом и поддержкой файлов формата автокад , это даст вам возможность продолжить работать с теми же файлами. Если же вам предстоит учиться с нуля то тогда вообще какая разница ? что учить с нуля под Виндовс или Линукс ? и это касаеться всех программ будь-то фотошоп или офис или любая другая программа В большинстве соем к сожалению людей которые творят что-то на ПК меньшенство я думаю 1-2% это не та часть рынка на которую стоит так сильно обращать внимание ... Обычно 98% пользователей потребители контента а потреблять успешно можно хоть на Андроид планшете хоть на Линуксе, так зачем за это платить сверху $100+ ?
Востаннє редагувалось yama в Нед 13 січ, 2019 21:01, всього редагувалось 1 раз.
yama Если б линуксоведы хотя б одну из "бубунт" допилили б до конца, народ может бы и подтянулся, но впечатление такое, как будто спецом все хорошее на пол-дороге останавливается и остается полуфабрикатом. И таки да, значительная часть профессионального софта работает "через танцы с бубнами", проблемы с совместимостью постоянные. Всякие редхаты с федорами не убедили меня начать переобучение, овчинка выделки не стоит. А дома - там все равно на чем упражняться, но семью я таки кормить должен, и это в первую очередь.
Radon написав:yama Если б линуксоведы хотя б одну из "бубунт" допилили б до конца, народ может бы и подтянулся, но впечатление такое, как будто спецом все хорошее на пол-дороге останавливается и остается полуфабрикатом. И таки да, значительная часть профессионального софта работает "через танцы с бубнами", проблемы с совместимостью постоянные. Всякие редхаты с федорами не убедили меня начать переобучение, овчинка выделки не стоит. А дома - там все равно на чем упражняться, но семью я таки кормить должен, и это в первую очередь.
можно с примерами ??? я вот пока ущербности не чувствую, да раз в месяц хочется в какую-то игру погамиться для этого стоит виндовс второй системой. Зачем вам Федора и Ред Хат ? это уже проф инструменты . Поставте ту же Убунту ( mint) или еще какой просто дистрибутив который не надо собирать . Федора и Ред Хат это специфические штуки ИМХО . А что бы исправить глюки что в Виндовсе что в Линуксе всегда хватает гугла и 10 минут что бы найти проблему и решить ее скопировав откуда-то две консольные команды, по трудо затратах это не сложнее чем понять причину BSOD виндовса
yama написав:я вот пока ущербности не чувствую, да раз в месяц хочется в какую-то игру погамиться для этого стоит виндовс второй системой.
и зачем тогда еще одна система рядовому пользователю? какие задачи может решить ваша бубунта которые не могут окна (а обратная ситуация имеет место быть и вы сами это признаете - это игры) чтобы тратить место на диске еще под неё? если нравится - то грызите этот кактус сами, а меня и форточки полностью устраивают )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999