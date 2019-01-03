Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простору

Додано: Нед 13 січ, 2019 23:16

RomanTik написав: yama написав: я вот пока ущербности не чувствую, да раз в месяц хочется в какую-то игру погамиться для этого стоит виндовс второй системой. я вот пока ущербности не чувствую, да раз в месяц хочется в какую-то игру погамиться для этого стоит виндовс второй системой.

и зачем тогда еще одна система рядовому пользователю? какие задачи может решить ваша бубунта которые не могут окна (а обратная ситуация имеет место быть и вы сами это признаете - это игры) чтобы тратить место на диске еще под неё? если нравится - то грызите этот кактус сами, а меня и форточки полностью устраивают ))) и зачем тогда еще одна система рядовому пользователю? какие задачи может решить ваша бубунта которые не могут окна (а обратная ситуация имеет место быть и вы сами это признаете - это игры) чтобы тратить место на диске еще под неё? если нравится - то грызите этот кактус сами, а меня и форточки полностью устраивают )))

Скоро всё равно все перейдут на андроид. Для большинства задач рядовых пользователей хватит обычного смартфона. Полазить в интернете, посидеть в соцсетях, посмотреть фильм на телевизоре онлайн, или скачанный с торрента. Зачем для этих задач компьютер? Да и в игры поиграть, думаю, в ближайшее время допилят технологии, и можно будет во всё играть в облаке через мобилку, когда передаётся только картинка, а вычисления происходят на сервере. Покупка игрового компьютера - это растрата ресурсов. Минимум 50% времени этот компьютер просто выключен. А вот игровой сервер можно загрузить на полную. Кстати, ресурсоёмкие профессиональные программы могут так же перекочевать в облака по тем же причинам. Нет смысла покупать дорогостоящую рабочую станцию, минимум 90% ресурсов которой будут тратиться впустую. Процессор не используется на 100%, как и память, а жёсткий диск может быть вообще заполнен на несколько %, это не говоря о ситуациях, когда этот компьютер просто выключается, например, на ночь. Проще поставить супермощный сервер или кластер из серверов, ресурсы которых будут использоваться при необходимости разными пользователями. Таким образом, вместо 1 человека, за те же деньги сможет работать десяток людей, просто подключаясь онлайн через ту же личную мобилку. Добавим монитор, клавиатуру и мышь, и личный компьютер уже не нужен. Причём, работать это всё будет значительно быстрее, чем личный компьютер, т.к. для сложных вычислений будут использоваться все свободные ресурсы суперкомпьютера или кластера.Так что, думаю, будущее за интернет-технологиями и андроид. А компьютеры в привычном понимании просто исчезнут за ненадобностью