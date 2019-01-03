Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простору
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safonovstanislav написав:А вот игровой сервер можно загрузить на полную. Кстати, ресурсоёмкие профессиональные программы могут так же перекочевать в облака по тем же причинам.
Не взлетит из-за латентности, так как нужно за 10 мс сжать кадр, передать и распаковать. Это возможно или с уменьшением разрешения или качества или латентность 100-300 мс как у текущих проектов. В результате компьютер "тормозит" на эти 100+ мс, что вполне заметно. Да скорость вычислительной техники растёт, но разрешения тоже, если я прекрасно работал на мониторе 320×200 пикселов с 4-мя цветами, то сейчас 4K 16 млн цветов уже обыденность, а скоро будет 8K.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Почему Линукс такой непопулярный у широких масс трудящихся?
Потому что широким массам трудящихся в лом мозги напрягать, а вид терминала с командной строкой вызывает приступ тихого ужаса.
Но если перевести это на нормальный язык-виндосв-удобен, юзерфрендли и прост в обращении. Это называется- преимуществами. Какая нафиг командная строка в 21 веке?! Для админов и серверов- однозначно "да". Для обычных пользователей- однозначное, "нет". Либо для фриков разных,неадекватны, любящих "копаться" с компом, а не просто кликнуть мышкой.
SMOKE написав:Но если перевести это на нормальный язык-виндосв-удобен, юзерфрендли и прост в обращении. Это называется- преимуществами. Какая нафиг командная строка в 21 веке?! Для админов и серверов- однозначно "да". Для обычных пользователей- однозначное, "нет". Либо для фриков разных,неадекватны, любящих "копаться" с компом, а не просто кликнуть мышкой.
В современном Линухе многое настраивается через графический интерфейс, но все эти приблуды лишь надстройки над командной строкой. Это большой плюс, так как можно иметь полный доступ к машине через обычный SSH, а не мудохаться с тимвьюверами. В случае возникновения нештатной ситуации всё решается в той же командной строке, а с Виндами начинаются шаманские танцы с бубном и поиском какой-то софтины, которая волшебным образом всё исправит. А вообще, отличное сочетание преимуществ Линуха и Винды = МакОСь. Но там другие тараканы.
phantom_systems написав:Потому что широким массам трудящихся в лом мозги напрягать, а вид терминала с командной строкой вызывает приступ тихого ужаса.
Ну не должны, к примеру, менеджер по продажам или медсестра уметь пользоваться терминалом с командной строкой. Или вы предлагаете при приеме на работу на любую должность (где есть работа на компе) ввести обязательное требование – не ниже Bachelor of Computer Science? Ну и естественно знание английского. Гораздо проще, дешевле и надежней купить лицензию Windows и заниматься решением бизнес задач, а не ковырянием в терминале с командной строкой.
нету, а вот kernel panic на новых ноутах частенько встречается, этот ваш линукс видимо не тестируется ни разу перед релизом
мне как-то студент принес новый ноут: говорит, учусь на белого хакера, нужен именно линукс... какой дистр я только не ставил, это был ужас - и зависания и пачка ошибок на несколько экранов в консоли... пока не пришлось допиливать параметры загрузки и что-то там отключать, на что у линукса аллергия
я бы честно всех на линукс перевел чисто по финансовым соображениям и был бы работой обеспечен до пенсии... но когда людей панически пугает переход с вин7 на вин10, с 2003 на 2016 офис, нет никакого смысла пытаться втулить им линукс
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yama написав:А что бы исправить глюки что в Виндовсе что в Линуксе всегда хватает гугла и 10 минут что бы найти проблему и решить ее скопировав откуда-то две консольные команды, по трудо затратах это не сложнее чем понять причину BSOD виндовса