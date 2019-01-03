Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простору

Додано: Пон 14 січ, 2019 10:46

yama написав: у вас bsod и сбоев на Виндовс нету ? у вас bsod и сбоев на Виндовс нету ?

нету, а вот kernel panic на новых ноутах частенько встречается, этот ваш линукс видимо не тестируется ни разу перед релизоммне как-то студент принес новый ноут: говорит, учусь на белого хакера, нужен именно линукс... какой дистр я только не ставил, это был ужас - и зависания и пачка ошибок на несколько экранов в консоли... пока не пришлось допиливать параметры загрузки и что-то там отключать, на что у линукса аллергияя бы честно всех на линукс перевел чисто по финансовым соображениям и был бы работой обеспечен до пенсии... но когда людей панически пугает переход с вин7 на вин10, с 2003 на 2016 офис, нет никакого смысла пытаться втулить им линукс