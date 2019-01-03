Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простору

Додано: Пон 14 січ, 2019 14:24

AlifeSoft написав: safonovstanislav написав: А вот игровой сервер можно загрузить на полную. Кстати, ресурсоёмкие профессиональные программы могут так же перекочевать в облака по тем же причинам. А вот игровой сервер можно загрузить на полную. Кстати, ресурсоёмкие профессиональные программы могут так же перекочевать в облака по тем же причинам.



Не взлетит из-за латентности, так как нужно за 10 мс сжать кадр, передать и распаковать. Это возможно или с уменьшением разрешения или качества или латентность 100-300 мс как у текущих проектов. В результате компьютер "тормозит" на эти 100+ мс, что вполне заметно. Да скорость вычислительной техники растёт, но разрешения тоже, если я прекрасно работал на мониторе 320×200 пикселов с 4-мя цветами, то сейчас 4K 16 млн цветов уже обыденность, а скоро будет 8K. Не взлетит из-за латентности, так как нужно за 10 мс сжать кадр, передать и распаковать. Это возможно или с уменьшением разрешения или качества или латентность 100-300 мс как у текущих проектов. В результате компьютер "тормозит" на эти 100+ мс, что вполне заметно. Да скорость вычислительной техники растёт, но разрешения тоже, если я прекрасно работал на мониторе 320×200 пикселов с 4-мя цветами, то сейчас 4K 16 млн цветов уже обыденность, а скоро будет 8K.

Это всё исправимо. Сейчас реальный пинг до украинских ресурсов у меня 8 мс по проводам, и 40 мс через 4G. При том, что лет 5 назад пинг был 24 мс по проводам и 1000 мс через gprs/edge. Так что, не удивлюсь, если ещё через 5 лет можно будет получать данные с задержкой меньше 1 мс. Ну, а сжатие и распаковка потокового видео уже везде на аппаратном уровне. А там, хоть 8К, хоть 100500К, просто увеличил к-во аппаратных потоков, которые декодируют разные кусочки кадра, и получаешь кадр моментально. Дело только в цене, которая опять же из года в год падает.