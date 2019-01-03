Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простору

Так я ж и говорю, такие системы уже есть тот же miracast для передачи изображения со смартфона на телевизор. Вот только "пинг" со смартфона на телевизор, стоящий в метре, 300 мс.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:01
Так я ж и говорю, такие системы уже есть тот же miracast для передачи изображения со смартфона на телевизор. Вот только "пинг" со смартфона на телевизор, стоящий в метре, 300 мс.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:18
299 792 458 м / с. Т. е. 1000 км светом будет пройден за 0.3мс или нет?
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:36
Если из точки А в точку В в вакууме, то:
1000 (км) / 299792,458 (км/сек) = 0,00333 с = 3,33 мс
Выдержка - обратная сторона стремительности
Додано: Пон 14 січ, 2019 20:39
safonovstanislav, нет за 0,00333564095198152049575576714475 сек или 3.33564095198152049575576714475 мс. в одну сторону, а для ответа сигналу нужно сходить в оба конца, вот уже и более 6 мс вырисовывается.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Пон 14 січ, 2019 21:01
Re: Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простор
Спасибо. Ясно
Додано: Пон 14 січ, 2019 23:55
Я на PS Vita играю в remote play, там все идет через локальные сервера PSN, так что задержка в реакции на команды управления не ощущается. Лаги бывают иногда, картинка фиговенькая правда, разрешение даже хуже, чем экран позволяет. Через LAN не намного лучше.
Выдержка - обратная сторона стремительности
|