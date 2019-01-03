RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Windows 10 позбавить користувачів
7 ГБ дискового простору

Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простору
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:01

  safonovstanislav написав:Это всё исправимо. Сейчас реальный пинг до украинских ресурсов у меня 8 мс по проводам, и 40 мс через 4G. При том, что лет 5 назад пинг был 24 мс по проводам и 1000 мс через gprs/edge.


Так я ж и говорю, такие системы уже есть тот же miracast для передачи изображения со смартфона на телевизор. Вот только "пинг" со смартфона на телевизор, стоящий в метре, 300 мс.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1894
З нами з: 30.10.08
Подякував: 173 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:18

  RomanTik написав:если расстояние до сервера 1000 км, то только одна задержка обусловленная скоростью света составит ~ 6 мс (а если сервер на другой стороне шарика, то двухзначное число запросто получится), так что пинга в 1 мс вы вряд ли дождетесь )))

299 792 458 м / с. Т. е. 1000 км светом будет пройден за 0.3мс или нет?
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1952
З нами з: 10.05.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:36

  safonovstanislav написав:Т. е. 1000 км светом будет пройден за 0.3мс или нет?

Если из точки А в точку В в вакууме, то:
1000 (км) / 299792,458 (км/сек) = 0,00333 с = 3,33 мс
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
Аватар користувача
 
Повідомлень: 311
З нами з: 15.08.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:39

safonovstanislav, нет за 0,00333564095198152049575576714475 сек или 3.33564095198152049575576714475 мс. в одну сторону, а для ответа сигналу нужно сходить в оба конца, вот уже и более 6 мс вырисовывается.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
Повідомлень: 2246
З нами з: 06.01.16
Подякував: 5692 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:01

Re: Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простор

Спасибо. Ясно
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1952
З нами з: 10.05.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:55

  AlifeSoft написав:Так я ж и говорю, такие системы уже есть тот же miracast для передачи изображения со смартфона на телевизор. Вот только "пинг" со смартфона на телевизор, стоящий в метре, 300 мс.


Я на PS Vita играю в remote play, там все идет через локальные сервера PSN, так что задержка в реакции на команды управления не ощущается. Лаги бывают иногда, картинка фиговенькая правда, разрешение даже хуже, чем экран позволяет. Через LAN не намного лучше.
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
Аватар користувача
 
Повідомлень: 311
З нами з: 15.08.09
Подякував: 3 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: tar-ru і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За 2018 рік кількість користувачів криптовалют злетіла...
R2 » П'ят 04 січ, 2019 12:23
1 281
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 січ, 2019 12:23
p_a_l
Windows 10 навчиться розпізнавати людей замість введення...
R2 » Сер 02 січ, 2019 10:12
3 365
Переглянути останнє повідомлення
Чет 03 січ, 2019 00:04
EKO
У Windows 10 з'явиться своя «пісочниця»
R2 » Сер 02 січ, 2019 07:53
1 338
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 січ, 2019 07:54
Sergius

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.