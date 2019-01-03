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Windows 10 позбавить користувачів
7 ГБ дискового простору

Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простору
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:01

  safonovstanislav написав:Это всё исправимо. Сейчас реальный пинг до украинских ресурсов у меня 8 мс по проводам, и 40 мс через 4G. При том, что лет 5 назад пинг был 24 мс по проводам и 1000 мс через gprs/edge.


Так я ж и говорю, такие системы уже есть тот же miracast для передачи изображения со смартфона на телевизор. Вот только "пинг" со смартфона на телевизор, стоящий в метре, 300 мс.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:18

  RomanTik написав:если расстояние до сервера 1000 км, то только одна задержка обусловленная скоростью света составит ~ 6 мс (а если сервер на другой стороне шарика, то двухзначное число запросто получится), так что пинга в 1 мс вы вряд ли дождетесь )))

299 792 458 м / с. Т. е. 1000 км светом будет пройден за 0.3мс или нет?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:36

  safonovstanislav написав:Т. е. 1000 км светом будет пройден за 0.3мс или нет?

Если из точки А в точку В в вакууме, то:
1000 (км) / 299792,458 (км/сек) = 0,00333 с = 3,33 мс
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:39

safonovstanislav, нет за 0,00333564095198152049575576714475 сек или 3.33564095198152049575576714475 мс. в одну сторону, а для ответа сигналу нужно сходить в оба конца, вот уже и более 6 мс вырисовывается.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:01

Re: Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простор

Спасибо. Ясно
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:55

  AlifeSoft написав:Так я ж и говорю, такие системы уже есть тот же miracast для передачи изображения со смартфона на телевизор. Вот только "пинг" со смартфона на телевизор, стоящий в метре, 300 мс.


Я на PS Vita играю в remote play, там все идет через локальные сервера PSN, так что задержка в реакции на команды управления не ощущается. Лаги бывают иногда, картинка фиговенькая правда, разрешение даже хуже, чем экран позволяет. Через LAN не намного лучше.
Выдержка - обратная сторона стремительности
tar-ru
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 00:26

  tar-ru написав:Я на PS Vita играю в remote play, там все идет через локальные сервера PSN, так что задержка в реакции на команды управления не ощущается. Лаги бывают иногда, картинка фиговенькая правда, разрешение даже хуже, чем экран позволяет. Через LAN не намного лучше.


Ну так если вейвлетами изображение пожать до 320x200, распаковывая потом на весь экран и передавать реально 15 кадров, достраивая промежуточные то можно выдавить и 50-100 мс.

Можете посмотреть картинку по ссылке сжатия в 100 раз и её отличие от нормального качества.
https://en.wikipedia.org/wiki/JPEG_2000
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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