Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простору

Додано: Вів 15 січ, 2019 02:24

AlifeSoft написав: Ну так если вейвлетами изображение пожать до 320x200, распаковывая потом на весь экран и передавать реально 15 кадров, достраивая промежуточные то можно выдавить и 50-100 мс.

Ну так если вейвлетами изображение пожать до 320x200, распаковывая потом на весь экран и передавать реально 15 кадров, достраивая промежуточные то можно выдавить и 50-100 мс.

320x200Это Вы по dial-up собрались стримить? Ну, а если серъезно, сжимая картинку и уменьшая фрейм рейт, можно добиться лишь снижения битрейта потокового видео. Пинг этим не никак улучшить. На пинг в основном влияет загруженность/быстродействие сервера, к которому обращается клиент и расстояние между ними. Т.е. скорость может быть 100 Мбит/с, а пинг 300 мс. При этом можно спокойно играть с кем нибудь в онлайн шахматы в разрешении 4к, не ощущая какого-либо дискомфорта. Я уже не говорю про просмотр видео. Проблеммы начнутся, если играешь в какой-нибудь онлайн шутер, и, когда стреляешь, выстрел идет с таким запозданием, что тот в кого стрелял, уже отполз с того места, куда прицелился. Обычно игровые сервера не дают подключится клиентам с таким пингом, так как лаги начнутся у всех.