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Windows 10 позбавить користувачів
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Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простору
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:10

  yama написав:
  SMOKE написав: Либо для фриков разных,неадекватны, любящих "копаться" с компом, а не просто кликнуть мышкой.
как раз вы описали Виндовс установи систему установи драйвер на материнскую плату что бы получить звук, а что бы скачать этот драйвер установи драйвер на сетевую плату , сам драйвер на сетевую плату на диске, упс а вы не купили двд ром и как скачать драйвер звука и прочие драйверы материнской платы, драйверы монитора звука видеокарты БЕЗ драйвера сети ? вот такие танци с бубмном при Установке виндовса. В линуксе все дрова вшиты изначально.


У виндовз есть generic драйверы которые поддерживают почти все оборудование без скачивания, крайне фигово поддерживают вплоть до BSOD-ов, но все равно. Так что скачать драйвера не проблема, хотя иногда нужно извращаться с танцами с бубном на оборудование 10-летней давности.
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