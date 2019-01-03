Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простору
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SMOKE написав: Либо для фриков разных,неадекватны, любящих "копаться" с компом, а не просто кликнуть мышкой.
как раз вы описали Виндовс установи систему установи драйвер на материнскую плату что бы получить звук, а что бы скачать этот драйвер установи драйвер на сетевую плату , сам драйвер на сетевую плату на диске, упс а вы не купили двд ром и как скачать драйвер звука и прочие драйверы материнской платы, драйверы монитора звука видеокарты БЕЗ драйвера сети ? вот такие танци с бубмном при Установке виндовса. В линуксе все дрова вшиты изначально.
У виндовз есть generic драйверы которые поддерживают почти все оборудование без скачивания, крайне фигово поддерживают вплоть до BSOD-ов, но все равно. Так что скачать драйвера не проблема, хотя иногда нужно извращаться с танцами с бубном на оборудование 10-летней давности.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.