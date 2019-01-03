Windows 10 позбавить користувачів 7 ГБ дискового простору

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SMOKE написав: Либо для фриков разных,неадекватны, любящих "копаться" с компом, а не просто кликнуть мышкой.
как раз вы описали Виндовс установи систему установи драйвер на материнскую плату что бы получить звук, а что бы скачать этот драйвер установи драйвер на сетевую плату , сам драйвер на сетевую плату на диске, упс а вы не купили двд ром и как скачать драйвер звука и прочие драйверы материнской платы, драйверы монитора звука видеокарты БЕЗ драйвера сети ? вот такие танци с бубмном при Установке виндовса. В линуксе все дрова вшиты изначально.
У виндовз есть generic драйверы которые поддерживают почти все оборудование без скачивания, крайне фигово поддерживают вплоть до BSOD-ов, но все равно. Так что скачать драйвера не проблема, хотя иногда нужно извращаться с танцами с бубном на оборудование 10-летней давности.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
SMOKE написав: Либо для фриков разных,неадекватны, любящих "копаться" с компом, а не просто кликнуть мышкой.
как раз вы описали Виндовс установи систему установи драйвер на материнскую плату что бы получить звук, а что бы скачать этот драйвер установи драйвер на сетевую плату , сам драйвер на сетевую плату на диске, упс а вы не купили двд ром и как скачать драйвер звука и прочие драйверы материнской платы, драйверы монитора звука видеокарты БЕЗ драйвера сети ? вот такие танци с бубмном при Установке виндовса. В линуксе все дрова вшиты изначально.
У виндовз есть generic драйверы которые поддерживают почти все оборудование без скачивания, крайне фигово поддерживают вплоть до BSOD-ов, но все равно. Так что скачать драйвера не проблема, хотя иногда нужно извращаться с танцами с бубном на оборудование 10-летней давности.
Это не generic дрова. Производители железа их готовят и отправляют M$ для сертификации и добавления в дистр. Поскольку эти самые производители обычно не парятся с поддержкой железа, выпущенного этак лет 5 назад, получается упс с вполне хорошими железяками под новыми Виндами. Если же какая-нибудь железяка поддерживается открытыми дровами в Линухе, она будет поддерживаться всегда. Как-то в моём десктопе внезапно подох бортовой звук. Ну и фиг с ним, достал из завалов PCI звуковую на CS4630 чипе, выпущенную ещё в прошлом веке. Для неё нет дров даже под 32-битную Вин ХР. 64-битный Линух её без проблем подцепил через ALSA. Всё работает даже лучше, чем с бортовым звуком.
phantom_systems написав:Ну и фиг с ним, достал из завалов PCI звуковую на CS4630 чипе, выпущенную ещё в прошлом веке. Для неё нет дров даже под 32-битную Вин ХР. 64-битный Линух её без проблем подцепил через ALSA. Всё работает даже лучше, чем с бортовым звуком.
Ну не знаю, я хлам стараюсь выкинуть или подарить кому-то. Сейчас новая usb карта с ali стоит около 20$.
Кстати, если кому нужен athlon 64 x2 5600 с кулером от Phenom - могу подарить с самовывозом из Ирпеня.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.