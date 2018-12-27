Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Кому і на скільки в березні піднімуть пенсії.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 16:34
Кому і на скільки в березні піднімуть пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому і на скільки в березні піднімуть пенсії.
Додано: Нед 13 січ, 2019 16:35
Значит США.
Минимальная пенсия по возрасту $674
Средняя зарплата $62,175
Отношение пенсии к заплате в США 10.8%.
Украина: 1497 / 9218 = 16.3%.
Учитывая то, что украинским пенсионерам доступны еще немонетеризированные льготы, как субсиидии на коммунальные услуги, бесплатная медицина с программой бесплатных лекарств, то украинские пенсионеры живут намного лучше американских.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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