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Кому і на скільки в
березні піднімуть пенсії

Кому і на скільки в березні піднімуть пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:34

Кому і на скільки в березні піднімуть пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Кому і на скільки в березні піднімуть пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:35

Значит США.

Минимальная пенсия по возрасту $674
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdes ... tates.html

Средняя зарплата $62,175
https://seekingalpha.com/article/419331 ... old-income

Отношение пенсии к заплате в США 1.08%.

Украина: 1497 / 9218 = 16.3%.

Учитывая то, что украинским пенсионерам доступны еще немонетеризированные льготы, как субсидии на коммунальные услуги, бесплатная медицина с программой бесплатных лекарств, то украинские пенсионеры живут намного лучше американских.
Востаннє редагувалось AlifeSoft в Нед 13 січ, 2019 17:36, всього редагувалось 2 разів.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:07

Чем ближе выборы,тем крепче наркота.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:11

Re: Кому і на скільки в березні піднімуть пенсії

  AlifeSoft написав:то украинские пенсионеры живут намного лучше американских.

Ага только они про это не знают))
А вы не знаете что средняя продолжительность жизни в США после выхода на пенсии около 20+ лет а в Украине -5 лет((.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:33

Re: Кому і на скільки в березні піднімуть пенсії

  Джон написав:А вы не знаете что средняя продолжительность жизни в США после выхода на пенсии около 20+ лет а в Украине -5 лет((.

18 https://news.finance.ua/ua/news/-/40201 ... v-grojsman
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:37

  sena_2008atp написав:Чем ближе выборы,тем крепче наркота.


Спасибо, исправил, а то заработался. Государственная пенсия в США = 1-2% от зарплаты.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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