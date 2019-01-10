Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.
Дивися повний текст Кому і на скільки в березні піднімуть пенсії.
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Додано: Нед 13 січ, 2019 16:34
Кому і на скільки в березні піднімуть пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кому і на скільки в березні піднімуть пенсії.
Додано: Нед 13 січ, 2019 16:35
Значит США.
Минимальная пенсия по возрасту $674
Средняя зарплата $62,175
Отношение пенсии к заплате в США 1.08%.
Украина: 1497 / 9218 = 16.3%.
Учитывая то, что украинским пенсионерам доступны еще немонетеризированные льготы, как субсидии на коммунальные услуги, бесплатная медицина с программой бесплатных лекарств, то украинские пенсионеры живут намного лучше американских.
Востаннє редагувалось AlifeSoft в Нед 13 січ, 2019 17:36, всього редагувалось 2 разів.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Нед 13 січ, 2019 17:11
Re: Кому і на скільки в березні піднімуть пенсії
Додано: Нед 13 січ, 2019 17:33
Re: Кому і на скільки в березні піднімуть пенсії
18 https://news.finance.ua/ua/news/-/40201 ... v-grojsman
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Нед 13 січ, 2019 17:37
Спасибо, исправил, а то заработался. Государственная пенсия в США = 1-2% от зарплаты.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Нед 13 січ, 2019 19:25
Вот это исправил, так исправил
Взял минимальную пенсию за месяц. Разделил на средний доход за год, и вуаля - очередной мем готов
Послушайте, без обид, но вы уверены, что ваш кругозор, объем знаний и аналитические способности соответствуют форуму?..
Ладно - любой мог не досмотреть подпись к графику, но неужели сам размер 62 тыс долларов В МЕСЯЦ, который вы взяли для расчетов, не насторожил вас?
Не нужно быть семи пядей, чтобы понять - таких среднемесячных доходов нет ни в одной стране мира, даже Монако, являющегося тусовкой миллионеров и миллиардеров!
Но и это не все! 62 тыс долларов - это не просто годовой доход, а не месячный. Это еще и доход ДОМОХОЗЯЙСТВА, а не зарплата наемного работника! Выучите английский, ИТ-шник! HOUSEHOLD - это семья, ведущая отдельное хозяйство, а не один человек!
В домохозястве в США в среднем 1,9 работающих. Это значит, что доход на 1 работающего составляет 62 тыс / 1,9 = 32,6 тыс долларов в год, или 2500 долларов в месяц! И даже это будет упрощенно - у домохозяйства могут быть и нетрудовые доходы, и соц. выплаты могут быть учтены...
То, что мы получили - медиана, и делить ее на миниальную пенсию не совсем корректно - будет погрешность. Не на порядок, как у вас, а на несколько процентных пунктов.
674 / 2500 = 27%. Это, что вы пытались посчитать - я даже обозвать этот индекс не смогу.
Средняя зарплата примерно на 15-20% выше медианной, а средняя пенсия - на 35-40% выше минимальной. Если скорректировать, получим (674 / (1 - 40%)) / (2500 / (1 - 20%)) = 1123 / 3125 = 36%. Вот это близко к правде - пенсия в США составляет плюс-минус треть от зарплаты.
Так что не сочиняйте. PS: и доучивайтесь!
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