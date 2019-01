Кому і на скільки в березні піднімуть пенсії

Додано: Нед 13 січ, 2019 16:35





Минимальная пенсия по возрасту $674

https://www.ssa.gov/policy/docs/progdes ... tates.html



Средняя зарплата $62,175

https://seekingalpha.com/article/419331 ... old-income



Отношение пенсии к заплате в США 1.08%.



Украина: 1497 / 9218 = 16.3%.



