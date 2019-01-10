Кому і на скільки в березні піднімуть пенсії

Додано: Нед 13 січ, 2019 19:25

AlifeSoft написав: sena_2008atp написав: Чем ближе выборы,тем крепче наркота. Чем ближе выборы,тем крепче наркота.



Спасибо, исправил, а то заработался. Государственная пенсия в США = 1-2% от зарплаты. Спасибо, исправил, а то заработался. Государственная пенсия в США = 1-2% от зарплаты.

Вот это исправил, так исправилВзял минимальную пенсию за месяц. Разделил на средний доход за год, и вуаля - очередной мем готовПослушайте, без обид, но вы уверены, что ваш кругозор, объем знаний и аналитические способности соответствуют форуму?..Ладно - любой мог не досмотреть подпись к графику, но неужели сам размер 62 тыс долларов В МЕСЯЦ, который вы взяли для расчетов, не насторожил вас?Не нужно быть семи пядей, чтобы понять - таких среднемесячных доходов нет ни в одной стране мира, даже Монако, являющегося тусовкой миллионеров и миллиардеров!Но и это не все! 62 тыс долларов - это не просто годовой доход, а не месячный. Это еще и доход ДОМОХОЗЯЙСТВА, а не зарплата наемного работника! Выучите английский, ИТ-шник! HOUSEHOLD - это семья, ведущая отдельное хозяйство, а не один человек!В домохозястве в США в среднем 1,9 работающих. Это значит, что доход на 1 работающего составляет 62 тыс / 1,9 = 32,6 тыс долларов в год, или 2500 долларов в месяц! И даже это будет упрощенно - у домохозяйства могут быть и нетрудовые доходы, и соц. выплаты могут быть учтены...То, что мы получили - медиана, и делить ее на миниальную пенсию не совсем корректно - будет погрешность. Не на порядок, как у вас, а на несколько процентных пунктов.674 / 2500 = 27%. Это, что вы пытались посчитать - я даже обозвать этот индекс не смогу.Средняя зарплата примерно на 15-20% выше медианной, а средняя пенсия - на 35-40% выше минимальной. Если скорректировать, получим (674 / (1 - 40%)) / (2500 / (1 - 20%)) = 1123 / 3125 = 36%. Вот это близко к правде - пенсия в США составляет плюс-минус треть от зарплаты.Так что не сочиняйте. PS: и доучивайтесь!