RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кому і на скільки в
березні піднімуть пенсії

Кому і на скільки в березні піднімуть пенсії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:34

Кому і на скільки в березні піднімуть пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Дивися повний текст Кому і на скільки в березні піднімуть пенсії.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86651
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 16:35

Значит США.

Минимальная пенсия по возрасту $674
https://www.ssa.gov/policy/docs/progdes ... tates.html

Средняя зарплата $62,175
https://seekingalpha.com/article/419331 ... old-income

Отношение пенсии к заплате в США 13%.

Украина: 1497 / 9218 = 16.3%.

Учитывая то, что украинским пенсионерам доступны еще немонетеризированные льготы, как субсидии на коммунальные услуги, бесплатная медицина с программой бесплатных лекарств, то украинские пенсионеры живут намного лучше американских.
Востаннє редагувалось AlifeSoft в Нед 13 січ, 2019 20:19, всього редагувалось 3 разів.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1885
З нами з: 30.10.08
Подякував: 173 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:07

Чем ближе выборы,тем крепче наркота.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1551
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 355 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:11

Re: Кому і на скільки в березні піднімуть пенсії

  AlifeSoft написав:то украинские пенсионеры живут намного лучше американских.

Ага только они про это не знают))
А вы не знаете что средняя продолжительность жизни в США после выхода на пенсии около 20+ лет а в Украине -5 лет((.
Джон
 
Повідомлень: 845
З нами з: 16.03.17
Подякував: 36 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:33

Re: Кому і на скільки в березні піднімуть пенсії

  Джон написав:А вы не знаете что средняя продолжительность жизни в США после выхода на пенсии около 20+ лет а в Украине -5 лет((.

18 https://news.finance.ua/ua/news/-/40201 ... v-grojsman
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6494
З нами з: 01.08.15
Подякував: 817 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:37

  sena_2008atp написав:Чем ближе выборы,тем крепче наркота.


Спасибо, исправил, а то заработался. Государственная пенсия в США = 13% от зарплаты.
Востаннє редагувалось AlifeSoft в Нед 13 січ, 2019 20:19, всього редагувалось 1 раз.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1885
З нами з: 30.10.08
Подякував: 173 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 19:25

  AlifeSoft написав:
  sena_2008atp написав:Чем ближе выборы,тем крепче наркота.


Спасибо, исправил, а то заработался. Государственная пенсия в США = 1-2% от зарплаты.


Вот это исправил, так исправил :mrgreen:

Взял минимальную пенсию за месяц. Разделил на средний доход за год, и вуаля - очередной мем готов :mrgreen:

Послушайте, без обид, но вы уверены, что ваш кругозор, объем знаний и аналитические способности соответствуют форуму?..

Ладно - любой мог не досмотреть подпись к графику, но неужели сам размер 62 тыс долларов В МЕСЯЦ, который вы взяли для расчетов, не насторожил вас?

Не нужно быть семи пядей, чтобы понять - таких среднемесячных доходов нет ни в одной стране мира, даже Монако, являющегося тусовкой миллионеров и миллиардеров!

Но и это не все! 62 тыс долларов - это не просто годовой доход, а не месячный. Это еще и доход ДОМОХОЗЯЙСТВА, а не зарплата наемного работника! Выучите английский, ИТ-шник! HOUSEHOLD - это семья, ведущая отдельное хозяйство, а не один человек!

В домохозястве в США в среднем 1,9 работающих. Это значит, что доход на 1 работающего составляет 62 тыс / 1,9 = 32,6 тыс долларов в год, или 2500 долларов в месяц! И даже это будет упрощенно - у домохозяйства могут быть и нетрудовые доходы, и соц. выплаты могут быть учтены...

То, что мы получили - медиана, и делить ее на миниальную пенсию не совсем корректно - будет погрешность. Не на порядок, как у вас, а на несколько процентных пунктов.

674 / 2500 = 27%. Это, что вы пытались посчитать - я даже обозвать этот индекс не смогу.

Средняя зарплата примерно на 15-20% выше медианной, а средняя пенсия - на 35-40% выше минимальной. Если скорректировать, получим (674 / (1 - 40%)) / (2500 / (1 - 20%)) = 1123 / 3125 = 36%. Вот это близко к правде - пенсия в США составляет плюс-минус треть от зарплаты.

Так что не сочиняйте. PS: и доучивайтесь!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 962
З нами з: 02.05.18
Подякував: 95 раз.
Подякували: 711 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 19:57

AlifeSoft, что за манипуляция, то за год, а то за месяц.
Минимальная социальная пенсия на одного гражданина – 800 долларов, для пары супругов – 1100 долларов.
Максимальное пенсионное пособие, которое может начислить государство – 1800 долларов.

Это за месяц, а зарплата за год.
К тому же, там для получения минимальной пенсии достаточно отработать 10 лет, а у нас будет 35, что беспрецедентно.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20124
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1184 раз.
Подякували: 1977 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:16

Перед выборами могут и авансом выплатить
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6969
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4579 раз.
Подякували: 1663 раз.
 
Профіль
3
1
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fokus, lapay і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки ТРЦ відкриють у Києві в цьому році...
R2 » Нед 13 січ, 2019 18:20
0 30
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 січ, 2019 18:20
R2
Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка) 1, 2, 3
R2 » Сер 02 січ, 2019 14:20
23 2760
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 14:49
tundrorum
Кияни більше платитимуть за вивезення сміття: на скільки...
R2 » Сер 09 січ, 2019 13:08
7 427
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 12:00
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.