RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Кому і на скільки в
березні піднімуть пенсії

Кому і на скільки в березні піднімуть пенсії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 23:23

  yanyura написав:zРадио, hxbbgaf
Ну что вы пристали к человеку? Он же крутейший IT-шник, ему позволительно не вникать в такие мелочи, учитывая, что он здесь на волонтерской работе, альтернативной службе в АТО (Тарифи на електроенергію зростуть на 15-20% - експерт).
Тем более, что он дает работу 4-м людям, платя им за услуги (Понад 50% українців відчули погіршення матеріального...).


Молодец, возьми с полки пирожок, там их два, твой посередине.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1888
З нами з: 30.10.08
Подякував: 173 раз.
Подякували: 278 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 00:26

Когда Янукович к власти рвался, в 3 раза повышали. Я тогда думал, какие же они с...
Спустя время начинаешь умнеть. Хочется только, чтобы П&Со. всю оставшуюся жизнь жили на повышенную пенсию. Но они скорее всего уедут в Испанию - "на пенсию" они заработали на три поколения вперед.
ygn
 
Повідомлень: 2035
З нами з: 19.02.09
Подякував: 106 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Стало відомо, скільки ТРЦ відкриють у Києві в цьому році...
R2 » Нед 13 січ, 2019 18:20
0 58
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 січ, 2019 18:20
R2
Двом мільйонам українців підвищили пенсії (інфографіка) 1, 2, 3
R2 » Сер 02 січ, 2019 14:20
23 2811
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 14:49
tundrorum
Кияни більше платитимуть за вивезення сміття: на скільки...
R2 » Сер 09 січ, 2019 13:08
7 438
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 12:00
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.