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Кому і на скільки в березні піднімуть пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 січ, 2019 23:23
Молодец, возьми с полки пирожок, там их два, твой посередине.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 00:26
Когда Янукович к власти рвался, в 3 раза повышали. Я тогда думал, какие же они с...
Спустя время начинаешь умнеть. Хочется только, чтобы П&Со. всю оставшуюся жизнь жили на повышенную пенсию. Но они скорее всего уедут в Испанию - "на пенсию" они заработали на три поколения вперед.
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