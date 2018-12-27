Як пише Bloomberg, Ханссон назвав цифрові валюти "повною маячнею".
Дивися повний текст Економісти Естонії та Ізраїлю назвали біткойн \"спекулятивною бульбашкою\".
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Додано: Нед 13 січ, 2019 17:45
Економісти Естонії та Ізраїлю назвали біткойн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Економісти Естонії та Ізраїлю назвали біткойн \"спекулятивною бульбашкою\".
Додано: Нед 13 січ, 2019 17:45
Не в защиту биткойна, а только ради справедливости.... Эмиссия биткойнов ограничена математическими причинами. А печатный станок ничем не ограничен..
Додано: Нед 13 січ, 2019 19:25
Деньги, эмитированные государством, заменить невозможно. Вы не сможете заплатить налоги или зарплату в США гривной или фунтом и наоборот. А биткоин вполне можно заменить любой из >1000 криптовалют (или сколько их там?). Вот и вся разница.
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