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Економісти Естонії та
Ізраїлю назвали біткойн...

Економісти Естонії та Ізраїлю назвали біткойн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:45

Економісти Естонії та Ізраїлю назвали біткойн...

Пропонуємо до обговорення:
Як пише Bloomberg, Ханссон назвав цифрові валюти "повною маячнею".

Дивися повний текст Економісти Естонії та Ізраїлю назвали біткойн \"спекулятивною бульбашкою\".
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:45

Не в защиту биткойна, а только ради справедливости.... Эмиссия биткойнов ограничена математическими причинами. А печатный станок ничем не ограничен..
you
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 19:25

  you написав:Не в защиту биткойна, а только ради справедливости.... Эмиссия биткойнов ограничена математическими причинами. А печатный станок ничем не ограничен..

Деньги, эмитированные государством, заменить невозможно. Вы не сможете заплатить налоги или зарплату в США гривной или фунтом и наоборот. А биткоин вполне можно заменить любой из >1000 криптовалют (или сколько их там?). Вот и вся разница.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 01:08

Так как эмиссия биткойнов ограничена, коммерческий майнинг становится со временем не рентабельным,вычислительная мощность сети снижается и возникает риск атаки 51%. А атака 51 это хуже чем печатный станок.
tatarinov09101985
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