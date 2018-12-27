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Економісти Естонії та
Ізраїлю назвали біткойн...

Економісти Естонії та Ізраїлю назвали біткойн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:45

Економісти Естонії та Ізраїлю назвали біткойн...

Пропонуємо до обговорення:
Як пише Bloomberg, Ханссон назвав цифрові валюти "повною маячнею".

Дивися повний текст Економісти Естонії та Ізраїлю назвали біткойн \"спекулятивною бульбашкою\".
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 17:45

Не в защиту биткойна, а только ради справедливости.... Эмиссия биткойнов ограничена математическими причинами. А печатный станок ничем не ограничен..
you
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 19:25

  you написав:Не в защиту биткойна, а только ради справедливости.... Эмиссия биткойнов ограничена математическими причинами. А печатный станок ничем не ограничен..

Деньги, эмитированные государством, заменить невозможно. Вы не сможете заплатить налоги или зарплату в США гривной или фунтом и наоборот. А биткоин вполне можно заменить любой из >1000 криптовалют (или сколько их там?). Вот и вся разница.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:33

Также как и с биткоином, я могу договориться что заработную плату буду выплачивать в гривнах. Разница лишь в законности таких операций.
cods_max
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 01:08

Так как эмиссия биткойнов ограничена, коммерческий майнинг становится со временем не рентабельным,вычислительная мощность сети снижается и возникает риск атаки 51%. А атака 51 это хуже чем печатный станок.
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 02:09

  tatarinov09101985 написав:Так как эмиссия биткойнов ограничена, коммерческий майнинг становится со временем не рентабельным,вычислительная мощность сети снижается и возникает риск атаки 51%. А атака 51 это хуже чем печатный станок.


Вытаскивайте ногу из лужи - хешрейт (то, что определяет уровень надежности криптографии) сети биткоина за год вырос в 2.5 раза, несмотря на падение цены монеты в 5 раз.

А пропускная способность сети (транзакционная емкость) выросла и того в 7 раз (рост хешрейта, помноженный на улучшение технологии - Segregated Witness).

Даю ссылочки. Поочитаете на досуге.

Что касается "нерентабельности майнинга с течением времени" - наложите исторические графики цены монеты и сложности майнинга друг на друга, и сделайте выводы эмпирически, а не умозрительно!

https://bitinfocharts.com/ru/comparison ... te.html#1y
https://forklog.com/dolgaya-doroga-k-se ... -apgrejda/
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:13

Re: Економісти Естонії та Ізраїлю назвали біткойн...

Член Ради керівників Європейського центрального банку (ЄЦБ), керівник Банку Естонії Ардо Ханссон і голова Національної економічної ради Ізраїлю Аві Сімхон передрекли біткойну неминучий крах.


Ваши банки с вашими неконтролирумыми станками и грязными бумажками - не меньшая, а то и большая "маячня" :mrgreen:
Боитесь, иканамисты - бойтесь, только это вам не поможет. :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:22

Re: Економісти Естонії та Ізраїлю назвали біткойн...

  zРадио написав:А пропускная способность сети (транзакционная емкость) выросла и того в 7 раз (рост хешрейта, помноженный на улучшение технологии - Segregated Witness).

И все равно осталась плинтусовой
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 17:13

Я вижу то, что я хочу видеть. Посмотрел на график, ссылку на который Вы мне дали, - и выбрал не последний год, а последние два месяца. И вот я вижу не роcт в 2,5 раза, а сокращение в 1,5 раза.
И вообще, спорим, до конца месяца капитализация всех криптовалют упадёт ниже 100 млрд долл?
tatarinov09101985
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 18:47

  tatarinov09101985 написав:Я вижу то, что я хочу видеть. Посмотрел на график, ссылку на который Вы мне дали, - и выбрал не последний год, а последние два месяца. И вот я вижу не роcт в 2,5 раза, а сокращение в 1,5 раза.
И вообще, спорим, до конца месяца капитализация всех криптовалют упадёт ниже 100 млрд долл?


А в чем смысл спора - я по цене (капе) вам не оппонировал :mrgreen: Я и сам считаю, что в 2019-м рынок еще не будет готов к следующему циклу роста - если повезет, не будет глубоко падать, а будет болтаться в текущем коридоре (3000-4500, если говорить о биткоине).

Faceless, да, но благодаря росту проникновения SW и LN (Lightning Network - еще одна технология, призванная решить проблему масштабируемости) рост емкости сети биткоина будет не линейным, а экспоненциальным
zРадио
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