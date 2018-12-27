Економісти Естонії та Ізраїлю назвали біткойн...

Додано: Пон 14 січ, 2019 19:06

zРадио написав: Faceless, да, но благодаря росту проникновения SW и LN (Lightning Network - еще одна технология, призванная решить проблему масштабируемости) рост емкости сети биткоина будет не линейным, а экспоненциальным Faceless, да, но благодаря росту проникновения SW и LN (Lightning Network - еще одна технология, призванная решить проблему масштабируемости) рост емкости сети биткоина будет не линейным, а экспоненциальным

Скажем так, не будет, а может быть.LN насколько я понял в реальности не увеличит емкость. Т.е. на первый взгляд - позволит отобразить как подтвержденную транзакцию почти мгновенно, но у него есть свой бэк - эти операции все равно потом должны попасть в блокчейн, и в итоге все равно там будет узкое горлышко пропускной способности сети.Во-вторых - если с технологической точки зрения у какой-то крипты и есть потенциал в долгосроке, как у платежного средства, то не у битка. Сам по себе PoW - это апогей абсурда, абсолютно бессмысленно сжигаемые ежедневно мегаватт/часы электроэнергии на "поиск" блоков. Я в принципе не вижу у крипты потенциала именно как платежного средства, при этом у самой технологии есть значительный потенциал в других сферах.