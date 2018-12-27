RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Економісти Естонії та
Ізраїлю назвали біткойн...

Економісти Естонії та Ізраїлю назвали біткойн...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:06

Re: Економісти Естонії та Ізраїлю назвали біткойн...

  zРадио написав:Faceless, да, но благодаря росту проникновения SW и LN (Lightning Network - еще одна технология, призванная решить проблему масштабируемости) рост емкости сети биткоина будет не линейным, а экспоненциальным

Скажем так, не будет, а может быть.
LN насколько я понял в реальности не увеличит емкость. Т.е. на первый взгляд - позволит отобразить как подтвержденную транзакцию почти мгновенно, но у него есть свой бэк - эти операции все равно потом должны попасть в блокчейн, и в итоге все равно там будет узкое горлышко пропускной способности сети.
Во-вторых - если с технологической точки зрения у какой-то крипты и есть потенциал в долгосроке, как у платежного средства, то не у битка. Сам по себе PoW - это апогей абсурда, абсолютно бессмысленно сжигаемые ежедневно мегаватт/часы электроэнергии на "поиск" блоков. Я в принципе не вижу у крипты потенциала именно как платежного средства, при этом у самой технологии есть значительный потенциал в других сферах.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23215
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1102 раз.
Подякували: 5273 раз.
 
Профіль
6
1
2
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Pegasmaster і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Мінсоцполітики назвали головну причину низьких пенсій... 1, 2, 3
R2 » Вів 08 січ, 2019 19:23
22 1463
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 11:28
jeugen
В "Нафтогазі" назвали умову збереження транзиту газу... 1, 2
R2 » Вів 08 січ, 2019 22:49
10 887
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 21:10
golllmax
У Раді назвали умову для повернення до воєного стану
R2 » Сер 26 гру, 2018 22:38
1 134
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 гру, 2018 14:50
jeugen

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.