Економісти Естонії та Ізраїлю назвали біткойн...

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zРадио написав:Faceless, да, но благодаря росту проникновения SW и LN (Lightning Network - еще одна технология, призванная решить проблему масштабируемости) рост емкости сети биткоина будет не линейным, а экспоненциальным
Скажем так, не будет, а может быть. LN насколько я понял в реальности не увеличит емкость. Т.е. на первый взгляд - позволит отобразить как подтвержденную транзакцию почти мгновенно, но у него есть свой бэк - эти операции все равно потом должны попасть в блокчейн, и в итоге все равно там будет узкое горлышко пропускной способности сети. Во-вторых - если с технологической точки зрения у какой-то крипты и есть потенциал в долгосроке, как у платежного средства, то не у битка. Сам по себе PoW - это апогей абсурда, абсолютно бессмысленно сжигаемые ежедневно мегаватт/часы электроэнергии на "поиск" блоков. Я в принципе не вижу у крипты потенциала именно как платежного средства, при этом у самой технологии есть значительный потенциал в других сферах.
zРадио написав:Faceless, да, но благодаря росту проникновения SW и LN (Lightning Network - еще одна технология, призванная решить проблему масштабируемости) рост емкости сети биткоина будет не линейным, а экспоненциальным
Скажем так, не будет, а может быть. LN насколько я понял в реальности не увеличит емкость. Т.е. на первый взгляд - позволит отобразить как подтвержденную транзакцию почти мгновенно, но у него есть свой бэк - эти операции все равно потом должны попасть в блокчейн, и в итоге все равно там будет узкое горлышко пропускной способности сети. Во-вторых - если с технологической точки зрения у какой-то крипты и есть потенциал в долгосроке, как у платежного средства, то не у битка. Сам по себе PoW - это апогей абсурда, абсолютно бессмысленно сжигаемые ежедневно мегаватт/часы электроэнергии на "поиск" блоков. Я в принципе не вижу у крипты потенциала именно как платежного средства, при этом у самой технологии есть значительный потенциал в других сферах.
LN позволит разным блокчейнам делиться емкостью в зависимости от загрузки той, или иной из них. Понятно, что "скрестить" можно не все со всем, но, например, Bitcoin и Litecoin легко сработаются (а сеть последнего практически не обслуживает транзакций, при этом обладая непрохой емкостью).
PoW для блокчейна не более абсурден, чем сейф для наличных денег. Смысл и того, и другого - загрузить потенциального вора работой (необходимостью приложения трудовых, временных и стоимостных усилий), выполнение которой сделает попытку ограбления либо тщетной, либо заблаговременно нерентабельной.
Этот принцип работает c конца 1970-х (RSA) и, вероятно, будет использоваться в цифровой криптографии всегда.
Что касается затрачиваемой энергии на одну транзакцию - в блокчейне с POW она раз в 30 ниже таковой по системе фиатных денег, если мы говорим обо всей инфраструктуре начиная с эмиссионных центров, и заканчивая отделениями банков
zРадио написав:PoW для блокчейна не более абсурден, чем сейф для наличных денег. Смысл и того, и другого - загрузить потенциального вора работой (необходимостью приложения трудовых, временных и стоимостных усилий), выполнение которой сделает попытку ограбления либо тщетной, либо заблаговременно нерентабельной.
В корне ошибочно. Сейф в нормальной ситуации стоит и ничего лишнего не потребляет. PoW чтобы "загрузить потенциального вора работой" грузит на порядки большей работой всю систему. Вне зависимости, есть вор или нет. Причем абсолютно бессмысленной работой. Пустопорожними вычислениями, не несущими никакого смысла, вся "защита" лишь в том, что их много. А из-за безумной гонки майнинга они вышли в просто чудовищные масштабы.
zРадио написав:Что касается затрачиваемой энергии на одну транзакцию - в блокчейне с POW она раз в 30 ниже таковой по системе фиатных денег, если мы говорим обо всей инфраструктуре начиная с эмиссионных центров, и заканчивая отделениями банков
Это уже подмена понятий. И "блокчейн с PoW" это сферический конь в вакууме. Возьмите вполне конкретную сеть биткойна, вполне конкретные расходы на поиск одного блока и среднее число транзакций в блоке. Просьба не брать в расчет вознаграждение за майнинг - сейчас это та же самая эмиссия, которая и "финансирует" весь майнинг. В реальности себестоимость (в плане потраченных ресурсов, электроэнергии, износа оборудования) одной транзакции в сети биткойна на порядок выше какой-нибудь карточной. И лишь искусственно - за счет вознаграждения за майнинг - транзакция выходит дешевле - просто за счет эмиссии.
Faceless написав:В реальности себестоимость (в плане потраченных ресурсов, электроэнергии, износа оборудования) одной транзакции в сети биткойна на порядок выше какой-нибудь карточной. И лишь искусственно - за счет вознаграждения за майнинг - транзакция выходит дешевле - просто за счет эмиссии.
Зменшиться винагорода - зменшиться і складність майнінгу. Само по собі кодування сенсу не має, але витрати, при любій системі, будуть залежати від винагороди, як і для будь-якого бізнесу. Децентралізована систему переказів має недоліки у вигляді малої швидкості, і переваги у вигляді відсутності блокувального центру.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...