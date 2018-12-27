Економісти Естонії та Ізраїлю назвали біткойн...

Додано: Вів 15 січ, 2019 02:04

Faceless написав: В корне ошибочно.

В корне ошибочно.

Faceless написав: Сейф в нормальной ситуации стоит и ничего лишнего не потребляет.

Сейф в нормальной ситуации стоит и ничего лишнего не потребляет.

Faceless написав: PoW чтобы "загрузить потенциального вора работой" грузит на порядки большей работой всю систему. Вне зависимости, есть вор или нет. Причем абсолютно бессмысленной работой. Пустопорожними вычислениями, не несущими никакого смысла, вся "защита" лишь в том, что их много. А из-за безумной гонки майнинга они вышли в просто чудовищные масштабы.

PoW чтобы "загрузить потенциального вора работой" грузит на порядки большей работой всю систему. Вне зависимости, есть вор или нет. Причем абсолютно бессмысленной работой. Пустопорожними вычислениями, не несущими никакого смысла, вся "защита" лишь в том, что их много. А из-за безумной гонки майнинга они вышли в просто чудовищные масштабы.

Faceless написав: Это уже подмена понятий. И "блокчейн с PoW" это сферический конь в вакууме. Возьмите вполне конкретную сеть биткойна, вполне конкретные расходы на поиск одного блока и среднее число транзакций в блоке. Просьба не брать в расчет вознаграждение за майнинг - сейчас это та же самая эмиссия, которая и "финансирует" весь майнинг. В реальности себестоимость (в плане потраченных ресурсов, электроэнергии, износа оборудования) одной транзакции в сети биткойна на порядок выше какой-нибудь карточной. И лишь искусственно - за счет вознаграждения за майнинг - транзакция выходит дешевле - просто за счет эмиссии. Это уже подмена понятий. И "блокчейн с PoW" это сферический конь в вакууме. Возьмите вполне конкретную сеть биткойна, вполне конкретные расходы на поиск одного блока и среднее число транзакций в блоке. Просьба не брать в расчет вознаграждение за майнинг - сейчас это та же самая эмиссия, которая и "финансирует" весь майнинг. В реальности себестоимость (в плане потраченных ресурсов, электроэнергии, износа оборудования) одной транзакции в сети биткойна на порядок выше какой-нибудь карточной. И лишь искусственно - за счет вознаграждения за майнинг - транзакция выходит дешевле - просто за счет эмиссии.

Единственное, что здесь в корне ошибочно - это степень вашей непримеримости с другим мнением в вопросе, в котором вы не являетесь профильным экспертом и лидером мненияНа производство и установку сейфа тоже были затрачены материалы, деньги, время. А еще за его сохранностью нужно следить - камеры, электроэнергия, люди. Это все то, что вы называете "ненужной работой", а она действительно оказывается ненуждой, если вас не хотят взломать. Но любую электронную систему, в которой есть цифровые активы, хотят взломать каждый день, каждый час, каждую минуту.Ничего лучше пока не предложено. Поиск и факторизация простых чисел - также работа чудовищных масштабов (если вы перестали понимать, о чем я, то почитайте - это матчасть, без знания которой спорить бессмысленно). И она не имеет другого применения, кроме как в криптографии.Подмена понятий - это приводить лобовое сравнение сети биткоина, которой 10 лет, с инфраструктурой безналичных расчетов, которой 45 лет. Мухи и котлеты.С текущей вычислительной способностью только на тех улучшених, которые есть в роадмапе на год вперед, транзакционная емкость биткоина достигает 3000 операций в секунду.При этом энергопотребление сети составляет 7 млн киловатт в час, или 1944 киловатта в секунду, что в деньгах составляет 117 долларов по средней стоимости э/э, занятой в сети, в 0,06 доллара. Это 0,039 доллара за транзакцию, которые пока сильно проигрывают себестоимости Visa, но не забывайте, что биткоин - это и платежная система, и процессинговый центр, и система банков, и, собственно, сами деньги вместе с эмиссионным центром.PS: и да, как было выше отмечено - не биткоином единым. Есть и другие блокчейны с удачными решениями. Технология будет развиваться - и в сферах, где вы и сами увидели ее будущее, и в финтехе так же