|
|
|
Стало відомо, скільки ТРЦ відкриють у Києві в цьому році...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 13 січ, 2019 18:20
Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році у Києві заплановано введення в експлуатацію 6 нових великих торгівельно-розважальних центрів (ТРЦ) із сумарним об’ємом орендних площ 398,6 тис. кв. м.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки ТРЦ відкриють у Києві в цьому році (таблиця)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 86651
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|5
|122
|
|
|17
|832
|
П'ят 11 січ, 2019 19:27
EKO
|
|2
|160
|
П'ят 11 січ, 2019 18:53
EKO
|