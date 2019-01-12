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Стало відомо, скільки ТРЦ
відкриють у Києві в цьому році...

Стало відомо, скільки ТРЦ відкриють у Києві в цьому році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:20

Стало відомо, скільки ТРЦ відкриють у Києві в цьому році...

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році у Києві заплановано введення в експлуатацію 6 нових великих торгівельно-розважальних центрів (ТРЦ) із сумарним об’ємом орендних площ 398,6 тис. кв. м.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки ТРЦ відкриють у Києві в цьому році (таблиця).
R2
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