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Стало відомо, скільки ТРЦ
відкриють у Києві в цьому році...

Стало відомо, скільки ТРЦ відкриють у Києві в цьому році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:20

Стало відомо, скільки ТРЦ відкриють у Києві в цьому році...

Пропонуємо до обговорення:
У 2019 році у Києві заплановано введення в експлуатацію 6 нових великих торгівельно-розважальних центрів (ТРЦ) із сумарним об’ємом орендних площ 398,6 тис. кв. м.

Дивися повний текст Стало відомо, скільки ТРЦ відкриють у Києві в цьому році (таблиця).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 18:20

чого ніхто не пише про "генацид" що насувається ) шо в нас людям " немає за шо хліба купити"а вони відкривають ці центри доя кого) чого генацидніки не коментують цю новину
vovkane04
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:43

  vovkane04 написав:чого ніхто не пише про "генацид" що насувається ) шо в нас людям " немає за шо хліба купити"а вони відкривають ці центри доя кого) чого генацидніки не коментують цю новину

А что тут комментировать? Вы бывали в подобных заведениях на выходных? Люди съезжаются с пригородов и соседних областных центров (там ничего подобного нет) потратить копеечку - таких почти половина. Многие с собой даже еду берут - садятся за столиками и кушают :) Потом в кино 3Д :) Заодно можете поискать там наших любимых пенсионеров - много наблюдаете? А таких каждый третий в стране.
Киев высасывал и будет высасывать ресурсы со всей глубинки страны - такой прикол, свойственный всем мировым мегаполисам. В глубинке скучно, и многие скуку заливают алкоголем и т.д. Для тех, кто развлекается иначе и строятся ТРЦ
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