Стало відомо, скільки ТРЦ відкриють у Києві в цьому році...

vovkane04 написав:
чого ніхто не пише про "генацид" що насувається ) шо в нас людям " немає за шо хліба купити"а вони відкривають ці центри доя кого) чого генацидніки не коментують цю новину
А что тут комментировать? Вы бывали в подобных заведениях на выходных? Люди съезжаются с пригородов и соседних областных центров (там ничего подобного нет) потратить копеечку - таких почти половина. Многие с собой даже еду берут - садятся за столиками и кушают
Потом в кино 3Д
Заодно можете поискать там наших любимых пенсионеров - много наблюдаете? А таких каждый третий в стране.
Киев высасывал и будет высасывать ресурсы со всей глубинки страны - такой прикол, свойственный всем мировым мегаполисам. В глубинке скучно, и многие скуку заливают алкоголем и т.д. Для тех, кто развлекается иначе и строятся ТРЦ