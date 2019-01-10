Concorde Capital прогнозує зростання ВВП 2,9% при...

Додано: Нед 13 січ, 2019 22:58

Эксперты такие эксперты...С наступлением отопительного периода среднемесячная инфляция увеличилась до 1.3% (октябрь-декабрь 2018 - данные Госстата). И это влияние одного только роста цены на газ (плюс органика), без роста цены на отопление, отложенного до января 2019.С января темп ускорится до 1.5% в месяц как минимум. Итого получаем инфляцию только за первые 4 месяца 2019-го на уровне 6%.А в мае еще одно повышение цены газа (уже запланированное), которое будет толкать осенне-зимнюю инфляцию дальше. В октябре-декабре 2019 она будет составлять 1,1-1,5% ежемесячно. За 3 месяца мы получим еще 4%.Таким образом, годовая составит около 10%, не ниже 9%! За летний период цены в лучшем случае упадут на 1%, а скорее просто стабилизируют. Никаким образом за лето не будет минус 3% - такого не было ни разу в последние 15 лет!Что имеем на выходе - инфляция занижена на 2-3 п.п., соответственно, на какую-то близкую величину (точно нельзя сказать, не понимая, что конкретно было учтено "онолитеками", а что - нет) завышен ожидаемый рост ВВП.По факту будет что-то между 1,3% (консервативная оценка) и 2.2% (оптимистическая оценка)