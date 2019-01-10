RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Concorde Capital прогнозує
зростання ВВП 2,9% при...

Concorde Capital прогнозує зростання ВВП 2,9% при...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 22:58

Concorde Capital прогнозує зростання ВВП 2,9% при...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила аналітик Concorde Capital Євгенія Ахтирко.

Дивися повний текст Concorde Capital прогнозує зростання ВВП 2,9% при інфляції 6,7% в 2019.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86656
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 22:58

Эксперты такие эксперты...

С наступлением отопительного периода среднемесячная инфляция увеличилась до 1.3% (октябрь-декабрь 2018 - данные Госстата). И это влияние одного только роста цены на газ (плюс органика), без роста цены на отопление, отложенного до января 2019.

С января темп ускорится до 1.5% в месяц как минимум. Итого получаем инфляцию только за первые 4 месяца 2019-го на уровне 6%.

А в мае еще одно повышение цены газа (уже запланированное), которое будет толкать осенне-зимнюю инфляцию дальше. В октябре-декабре 2019 она будет составлять 1,1-1,5% ежемесячно. За 3 месяца мы получим еще 4%.

Таким образом, годовая составит около 10%, не ниже 9%! За летний период цены в лучшем случае упадут на 1%, а скорее просто стабилизируют. Никаким образом за лето не будет минус 3% - такого не было ни разу в последние 15 лет!

Что имеем на выходе - инфляция занижена на 2-3 п.п., соответственно, на какую-то близкую величину (точно нельзя сказать, не понимая, что конкретно было учтено "онолитеками", а что - нет) завышен ожидаемый рост ВВП.

По факту будет что-то между 1,3% (консервативная оценка) и 2.2% (оптимистическая оценка)

https://index.minfin.com.ua/economy/index/inflation/
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 964
З нами з: 02.05.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 715 раз.
 
Профіль
2
1
2
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:44

2,9% - позорище провальное, оценка проделанной работы за 5 лет.
Rainbow
 
Повідомлень: 2021
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fokus, valme і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Зростання української економіки може сповільнитися - Мінфін 1, 2, 3, 4
R2 » Суб 12 січ, 2019 16:30
35 1630
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 січ, 2019 21:58
ruvex
Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне... 1, 2, 3
R2 » Чет 10 січ, 2019 21:38
25 2407
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 22:23
zРадио
Порошенко прогнозує в 2019-му найвище за вісім років... 1, 2
R2 » П'ят 11 січ, 2019 09:53
12 803
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 22:09
somilitark

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.