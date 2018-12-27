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Кабмін запланував на
підтримку аграріїв майже 7...

Кабмін запланував на підтримку аграріїв майже 7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 08:34

Кабмін запланував на підтримку аграріїв майже 7...

Пропонуємо до обговорення:
Аграрії формують значну частину ВВП України.

Дивися повний текст Кабмін запланував на підтримку аграріїв майже 7 мільярдів — Гройсман.
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