Аграрії формують значну частину ВВП України.
Дивися повний текст Кабмін запланував на підтримку аграріїв майже 7 мільярдів — Гройсман.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 08:34
Кабмін запланував на підтримку аграріїв майже 7...
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Дивися повний текст Кабмін запланував на підтримку аграріїв майже 7 мільярдів — Гройсман.
Додано: Пон 14 січ, 2019 10:21
5 з яких косюку другу пороха?)) бо вони грядку посадили для кур нашої ряби?
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