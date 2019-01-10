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Україна нарощує поставки сої до Китаю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 січ, 2019 09:08
Пропонуємо до обговорення:
Китай підвищив 9 січня офіційні прогнози імпорту соєвих бобів на поточний сільськогосподарський рік до 87 млн тонн, що на 3 млн тонн більше, ніж прогнозувалося раніше.
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