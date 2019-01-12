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НБУ дав прогноз щодо
трудової міграції з України

НБУ дав прогноз щодо трудової міграції з України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:29

НБУ дав прогноз щодо трудової міграції з України

Пропонуємо до обговорення:
У Національному банку прогнозують в 2019 році стабілізацію кількості трудових мігрантів з України на рівні 2018 року.

Дивися повний текст НБУ дав прогноз щодо трудової міграції з України.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:29

"Он отметил, что объемы переводов от трудовых мигрантов в 2019 году будут расти" - этих шакалов только одно волнует!
Rainbow
 
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