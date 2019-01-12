У Національному банку прогнозують в 2019 році стабілізацію кількості трудових мігрантів з України на рівні 2018 року.
Дивися повний текст НБУ дав прогноз щодо трудової міграції з України.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 січ, 2019 09:29
НБУ дав прогноз щодо трудової міграції з України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ дав прогноз щодо трудової міграції з України.
Додано: Пон 14 січ, 2019 09:29
"Он отметил, что объемы переводов от трудовых мигрантов в 2019 году будут расти" - этих шакалов только одно волнует!
|