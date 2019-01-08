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Сміттєве майбутнє. Коли і
як буде вирішена проблема...

Сміттєве майбутнє. Коли і як буде вирішена проблема...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:37

Сміттєве майбутнє. Коли і як буде вирішена проблема...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня українці зобов'язані сортувати сміття.

Дивися повний текст Сміттєве майбутнє. Коли і як буде вирішена проблема утилізації сміття в Україні.
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