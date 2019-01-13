З 1 січня українці зобов'язані сортувати сміття.
Дивися повний текст Сміттєве майбутнє. Коли і як буде вирішена проблема утилізації сміття в Україні.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 09:37
Сміттєве майбутнє. Коли і як буде вирішена проблема...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Сміттєве майбутнє. Коли і як буде вирішена проблема утилізації сміття в Україні.
Додано: Пон 14 січ, 2019 09:37
Утилизировать бытовые отходы не только затратно как говорят разные там проплаченные специалисты, это еще и прибыльная отрасль так с 1 тонны отходов микс до 5000 м3 дешового синтез газа, стоимость 1000 м3 1 USD и капитальные затраты порядка 15-20 долларов США.
Додано: Вів 15 січ, 2019 16:57
Капитальные затраты это затраты на оборудование так скажем оборудование 1500 м3/час это 1500 х 15=22500 долларов США, в сутки такой газогенератор будет производить 36000 м3, то есть по затратах порядка 50 долларов США в сутки, одним словом окупаемость такого газогенератора порядка 7 суток , это при стоимость газа 50 долларов за 1000 м3 в продаже
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