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Сміттєве майбутнє. Коли і
як буде вирішена проблема...

Сміттєве майбутнє. Коли і як буде вирішена проблема...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:37

Сміттєве майбутнє. Коли і як буде вирішена проблема...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 січня українці зобов'язані сортувати сміття.

Дивися повний текст Сміттєве майбутнє. Коли і як буде вирішена проблема утилізації сміття в Україні.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:37

Утилизировать бытовые отходы не только затратно как говорят разные там проплаченные специалисты, это еще и прибыльная отрасль так с 1 тонны отходов микс до 5000 м3 дешового синтез газа, стоимость 1000 м3 1 USD и капитальные затраты порядка 15-20 долларов США.
vladimir621
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 16:57

Капитальные затраты это затраты на оборудование так скажем оборудование 1500 м3/час это 1500 х 15=22500 долларов США, в сутки такой газогенератор будет производить 36000 м3, то есть по затратах порядка 50 долларов США в сутки, одним словом окупаемость такого газогенератора порядка 7 суток , это при стоимость газа 50 долларов за 1000 м3 в продаже
vladimir621
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