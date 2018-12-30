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У ДФС розповіли, чи планують
продовжувати пільговий...

У ДФС розповіли, чи планують продовжувати пільговий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:42

У ДФС розповіли, чи планують продовжувати пільговий...

Пропонуємо до обговорення:
Продовження пільгового періоду, під час якого розмитнити автомобілі на іноземній реєстрації можна за півставки, не планують.

Дивися повний текст У ДФС розповіли, чи планують продовжувати пільговий період розмитнення \"євроблях\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:42

Льготная растаможка, купи авто за 10 000 евро и заплати 4500 евро налоха!! И это льготная :)
Клоуны, а еще говорят, что комик в президенты идет.
Так судить людей можно по их работе, он сейчас делает свою работу на 5+
Rainbow
 
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