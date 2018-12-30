Продовження пільгового періоду, під час якого розмитнити автомобілі на іноземній реєстрації можна за півставки, не планують.
Дивися повний текст У ДФС розповіли, чи планують продовжувати пільговий період розмитнення \"євроблях\".
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 січ, 2019 09:42
У ДФС розповіли, чи планують продовжувати пільговий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ДФС розповіли, чи планують продовжувати пільговий період розмитнення \"євроблях\".
Додано: Пон 14 січ, 2019 09:42
Льготная растаможка, купи авто за 10 000 евро и заплати 4500 евро налоха!! И это льготная :)
Клоуны, а еще говорят, что комик в президенты идет.
Так судить людей можно по их работе, он сейчас делает свою работу на 5+
|