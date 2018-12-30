Продовження пільгового періоду, під час якого розмитнити автомобілі на іноземній реєстрації можна за півставки, не планують.
Дивися повний текст У ДФС розповіли, чи планують продовжувати пільговий період розмитнення \"євроблях\".
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Додано: Пон 14 січ, 2019 09:42
У ДФС розповіли, чи планують продовжувати пільговий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ДФС розповіли, чи планують продовжувати пільговий період розмитнення \"євроблях\".
Додано: Пон 14 січ, 2019 09:42
Льготная растаможка, купи авто за 10 000 евро и заплати 4500 евро налоха!! И это льготная :)
Клоуны, а еще говорят, что комик в президенты идет.
Так судить людей можно по их работе, он сейчас делает свою работу на 5+
Додано: Пон 14 січ, 2019 09:54
Додано: Пон 14 січ, 2019 10:01
Я скажу больше купи авто за 2000 евро 2004года и заплати 3000 евро (растаможка, сетификация и постановка на учет) наЛОХа и это при "льготной растаможке". У людей нет денег для таких "льгот". Еврономеров около 2000000 машин, растаможили около 10000 машин, это около 5% от общего количества. Это успешное решение вопроса???
Додано: Пон 14 січ, 2019 10:45
Почему у вас вопрос возник только по еврокорытам? Вы, когда ходите в магазин, почти на любой товар платите +20% НДС и +10% таможенного сбора (так как почти все – импортное).
Додано: Пон 14 січ, 2019 11:09
Re: У ДФС розповіли, чи планують продовжувати пільговий...
Да, успешное. Все покупатели "еврономеров" прекрасно знали что это временная халява в обход законодательства. Им пошли навстречу, нормальные (не слишком старые) авто растамаживаются относительно недорого. Устраивать халяву всем остальным никто не обязан
Додано: Пон 14 січ, 2019 11:23
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