У ДФС розповіли, чи планують продовжувати пільговий...

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Льготная растаможка, купи авто за 10 000 евро и заплати 4500 евро налоха!! И это льготная :) Клоуны, а еще говорят, что комик в президенты идет. Так судить людей можно по их работе, он сейчас делает свою работу на 5+
Rainbow написав:Льготная растаможка, купи авто за 10 000 евро и заплати 4500 евро налоха!! И это льготная Клоуны, а еще говорят, что комик в президенты идет. Так судить людей можно по их работе, он сейчас делает свою работу на 5+
Я скажу больше купи авто за 2000 евро 2004года и заплати 3000 евро (растаможка, сетификация и постановка на учет) наЛОХа и это при "льготной растаможке". У людей нет денег для таких "льгот". Еврономеров около 2000000 машин, растаможили около 10000 машин, это около 5% от общего количества. Это успешное решение вопроса???
Rainbow написав:Льготная растаможка, купи авто за 10 000 евро и заплати 4500 евро налоха!! И это льготная Клоуны, а еще говорят, что комик в президенты идет. Так судить людей можно по их работе, он сейчас делает свою работу на 5+
Почему у вас вопрос возник только по еврокорытам? Вы, когда ходите в магазин, почти на любой товар платите +20% НДС и +10% таможенного сбора (так как почти все – импортное).
floydjuinior написав:У людей нет денег для таких "льгот". Еврономеров около 2000000 машин, растаможили около 10000 машин, это около 5% от общего количества. Это успешное решение вопроса?
Да, успешное. Все покупатели "еврономеров" прекрасно знали что это временная халява в обход законодательства. Им пошли навстречу, нормальные (не слишком старые) авто растамаживаются относительно недорого. Устраивать халяву всем остальным никто не обязан
floydjuinior написав:У людей нет денег для таких "льгот". Еврономеров около 2000000 машин, растаможили около 10000 машин, это около 5% от общего количества. Это успешное решение вопроса?
Да, успешное. Все покупатели "еврономеров" прекрасно знали что это временная халява в обход законодательства. Им пошли навстречу, нормальные (не слишком старые) авто растамаживаются относительно недорого. Устраивать халяву всем остальным никто не обязан
Все в этой жизни временно, и мы с вами на этой земле тоже временно. О какой халяве, простите речь? Мы вроде как в Европу идем, но только в части повышения налогов и тарифов. Не заметил такого же стремления в других направлениях.