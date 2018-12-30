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У ДФС розповіли, чи планують
продовжувати пільговий...

У ДФС розповіли, чи планують продовжувати пільговий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:42

У ДФС розповіли, чи планують продовжувати пільговий...

Пропонуємо до обговорення:
Продовження пільгового періоду, під час якого розмитнити автомобілі на іноземній реєстрації можна за півставки, не планують.

Дивися повний текст У ДФС розповіли, чи планують продовжувати пільговий період розмитнення \"євроблях\".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:42

Льготная растаможка, купи авто за 10 000 евро и заплати 4500 евро налоха!! И это льготная :)
Клоуны, а еще говорят, что комик в президенты идет.
Так судить людей можно по их работе, он сейчас делает свою работу на 5+
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 09:54

  Rainbow написав:Льготная растаможка, купи авто за 10 000 евро и заплати 4500 евро налоха!! И это льготная :)
Клоуны, а еще говорят, что комик в президенты идет.
Так судить людей можно по их работе, он сейчас делает свою работу на 5+

3500
Vint
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:01

Я скажу больше купи авто за 2000 евро 2004года и заплати 3000 евро (растаможка, сетификация и постановка на учет) наЛОХа и это при "льготной растаможке". У людей нет денег для таких "льгот". Еврономеров около 2000000 машин, растаможили около 10000 машин, это около 5% от общего количества. Это успешное решение вопроса???
floydjuinior
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:07

Vint.
А 3500 это,что "шара" ?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:45

  Rainbow написав:Льготная растаможка, купи авто за 10 000 евро и заплати 4500 евро налоха!! И это льготная :)
Клоуны, а еще говорят, что комик в президенты идет.
Так судить людей можно по их работе, он сейчас делает свою работу на 5+

Почему у вас вопрос возник только по еврокорытам? Вы, когда ходите в магазин, почти на любой товар платите +20% НДС и +10% таможенного сбора (так как почти все – импортное).
valme
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:09

Re: У ДФС розповіли, чи планують продовжувати пільговий...

  floydjuinior написав:У людей нет денег для таких "льгот". Еврономеров около 2000000 машин, растаможили около 10000 машин, это около 5% от общего количества. Это успешное решение вопроса?

Да, успешное. Все покупатели "еврономеров" прекрасно знали что это временная халява в обход законодательства. Им пошли навстречу, нормальные (не слишком старые) авто растамаживаются относительно недорого. Устраивать халяву всем остальным никто не обязан
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:23

  sena_2008atp написав:Vint.
А 3500 это,что "шара" ?

Весь импорт и внутреннее производство облагается 20% НДС и почти весь импорт 10% пошлина.
Авто за 10 тысяч свежее после лизинга и можно получить возврат НДС от немцев.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:50

  Faceless написав:
  floydjuinior написав:У людей нет денег для таких "льгот". Еврономеров около 2000000 машин, растаможили около 10000 машин, это около 5% от общего количества. Это успешное решение вопроса?

Да, успешное. Все покупатели "еврономеров" прекрасно знали что это временная халява в обход законодательства. Им пошли навстречу, нормальные (не слишком старые) авто растамаживаются относительно недорого. Устраивать халяву всем остальным никто не обязан

Все в этой жизни временно, и мы с вами на этой земле тоже временно.
О какой халяве, простите речь? Мы вроде как в Европу идем, но только в части повышения налогов и тарифов. Не заметил такого же стремления в других направлениях.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 12:04

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45% налоха
Rainbow
 
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