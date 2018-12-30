У ДФС розповіли, чи планують продовжувати пільговий...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 січ, 2019 14:32
Rainbow написав:
О какой халяве, простите речь? Мы вроде как в Европу идем, но только в части повышения налогов и тарифов. Не заметил такого же стремления в других направлениях.
скажите, пожалуйста, сколько в ЕС (в Германии например) стоит содержать 10-15-летнее авто и в Украине? Имеются ввиду техосмотр, налоги, страховка, т.е. официальные платежи в пользу государства. Я просто не в курсе, но полагаю, что в ЕС намного дороже, иначе какой смысл избавляться от таких машин.
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Pegasmaster
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Додано: Пон 14 січ, 2019 15:42
Pegasmaster написав: Rainbow написав:
О какой халяве, простите речь? Мы вроде как в Европу идем, но только в части повышения налогов и тарифов. Не заметил такого же стремления в других направлениях.
скажите, пожалуйста, сколько в ЕС (в Германии например) стоит содержать 10-15-летнее авто и в Украине? Имеются ввиду техосмотр, налоги, страховка, т.е. официальные платежи в пользу государства. Я просто не в курсе, но полагаю, что в ЕС намного дороже, иначе какой смысл избавляться от таких машин.
Смысл в том, что люди хотят всегда что-то лучшее, что-то новое. Любой водитель, поездив пару лет(2-3-5), хочет себе новый автомобиль.
Будь у нас доходы по 2-3 тысячи евро как в Германии, мы бы меняли автомобили как айфоны, каждых 2-3 года.
Да и новый, это новый, все на офф техстанции, есть гарантия.
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Rainbow
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