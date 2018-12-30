У ДФС розповіли, чи планують продовжувати пільговий...

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Rainbow написав:О какой халяве, простите речь? Мы вроде как в Европу идем, но только в части повышения налогов и тарифов. Не заметил такого же стремления в других направлениях.
скажите, пожалуйста, сколько в ЕС (в Германии например) стоит содержать 10-15-летнее авто и в Украине? Имеются ввиду техосмотр, налоги, страховка, т.е. официальные платежи в пользу государства. Я просто не в курсе, но полагаю, что в ЕС намного дороже, иначе какой смысл избавляться от таких машин.
Rainbow написав:О какой халяве, простите речь? Мы вроде как в Европу идем, но только в части повышения налогов и тарифов. Не заметил такого же стремления в других направлениях.
скажите, пожалуйста, сколько в ЕС (в Германии например) стоит содержать 10-15-летнее авто и в Украине? Имеются ввиду техосмотр, налоги, страховка, т.е. официальные платежи в пользу государства. Я просто не в курсе, но полагаю, что в ЕС намного дороже, иначе какой смысл избавляться от таких машин.
Смысл в том, что люди хотят всегда что-то лучшее, что-то новое. Любой водитель, поездив пару лет(2-3-5), хочет себе новый автомобиль. Будь у нас доходы по 2-3 тысячи евро как в Германии, мы бы меняли автомобили как айфоны, каждых 2-3 года. Да и новый, это новый, все на офф техстанции, есть гарантия.
Rainbow написав:Смысл в том, что люди хотят всегда что-то лучшее, что-то новое. Любой водитель, поездив пару лет(2-3-5), хочет себе новый автомобиль. Будь у нас доходы по 2-3 тысячи евро как в Германии, мы бы меняли автомобили как айфоны, каждых 2-3 года.
жаль, что вы не ответили на вопрос. когда ответите, тогда и поймёте, что 10-15-летнее авто просто невыгодно содержать, особенно дизель. есть масса налогов, в том числе и экологических. поэтому европейцу можно либо сдать свой старый дизельный фольцваген в утиль, либо продать скупщику, который продаст его евроблехерам. у нас же можно ездить на любом говне, ни ТО, ни эко-налогов, страховка вообще 5-10 баксов в год. нельзя не отметить огромное количество выгодных предложений от автопроизводителей, которые стимулируют владельцев авто менять машины чаще. http://argumentua.com/stati/germaniya-k ... yut-v-tsen п.с. откуда же 10-15-летние блехи, если такие, по-вашему, зажиточные европейцы меняют авто каждые 2-3-5 лет?
Таким образом, аргумент, который приводят защитники «евроблях» о том, что европейцы могут ездить на дешевых авто, а украинцам препятствуют это делать «олигархи», не (совсем — А) соответствует действительности. Ведь, как видно из статьи, владельцы старых (а следовательно, дешевых) авто в Германии вынуждены платить больше налогов, нести дополнительные расходы за пользование таким автомобилем и мириться с определенными неудобствами.