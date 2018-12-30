RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У ДФС розповіли, чи планують
продовжувати пільговий...

У ДФС розповіли, чи планують продовжувати пільговий...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:32

Re: У ДФС розповіли, чи планують продовжувати пільговий...

  Rainbow написав:О какой халяве, простите речь? Мы вроде как в Европу идем, но только в части повышения налогов и тарифов. Не заметил такого же стремления в других направлениях.

скажите, пожалуйста, сколько в ЕС (в Германии например) стоит содержать 10-15-летнее авто и в Украине? Имеются ввиду техосмотр, налоги, страховка, т.е. официальные платежи в пользу государства. Я просто не в курсе, но полагаю, что в ЕС намного дороже, иначе какой смысл избавляться от таких машин.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 845
З нами з: 10.05.17
Подякував: 149 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:42

  Pegasmaster написав:
  Rainbow написав:О какой халяве, простите речь? Мы вроде как в Европу идем, но только в части повышения налогов и тарифов. Не заметил такого же стремления в других направлениях.

скажите, пожалуйста, сколько в ЕС (в Германии например) стоит содержать 10-15-летнее авто и в Украине? Имеются ввиду техосмотр, налоги, страховка, т.е. официальные платежи в пользу государства. Я просто не в курсе, но полагаю, что в ЕС намного дороже, иначе какой смысл избавляться от таких машин.

Смысл в том, что люди хотят всегда что-то лучшее, что-то новое. Любой водитель, поездив пару лет(2-3-5), хочет себе новый автомобиль.
Будь у нас доходы по 2-3 тысячи евро как в Германии, мы бы меняли автомобили как айфоны, каждых 2-3 года.
Да и новый, это новый, все на офф техстанции, есть гарантия.
Rainbow
 
Повідомлень: 2025
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 451 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 19:11

Re: У ДФС розповіли, чи планують продовжувати пільговий...

  Rainbow написав:Смысл в том, что люди хотят всегда что-то лучшее, что-то новое. Любой водитель, поездив пару лет(2-3-5), хочет себе новый автомобиль.
Будь у нас доходы по 2-3 тысячи евро как в Германии, мы бы меняли автомобили как айфоны, каждых 2-3 года.

жаль, что вы не ответили на вопрос.
когда ответите, тогда и поймёте, что 10-15-летнее авто просто невыгодно содержать, особенно дизель. есть масса налогов, в том числе и экологических. поэтому европейцу можно либо сдать свой старый дизельный фольцваген в утиль, либо продать скупщику, который продаст его евроблехерам. у нас же можно ездить на любом говне, ни ТО, ни эко-налогов, страховка вообще 5-10 баксов в год.
нельзя не отметить огромное количество выгодных предложений от автопроизводителей, которые стимулируют владельцев авто менять машины чаще.
http://argumentua.com/stati/germaniya-k ... yut-v-tsen
п.с. откуда же 10-15-летние блехи, если такие, по-вашему, зажиточные европейцы меняют авто каждые 2-3-5 лет?
Таким образом, аргумент, который приводят защитники «евроблях» о том, что европейцы могут ездить на дешевых авто, а украинцам препятствуют это делать «олигархи», не (совсем — А) соответствует действительности. Ведь, как видно из статьи, владельцы старых (а следовательно, дешевых) авто в Германии вынуждены платить больше налогов, нести дополнительные расходы за пользование таким автомобилем и мириться с определенными неудобствами.
Pegasmaster
 
Повідомлень: 845
З нами з: 10.05.17
Подякував: 149 раз.
Подякували: 188 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Pegasmaster і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У "Нафтогазі" розповіли, як дізнатися реальну кількість...
R2 » Чет 10 січ, 2019 12:10
1 146
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 12:10
Дикий не Дикий
Розповіли, коли в Україні з'явиться 5G
R2 » П'ят 04 січ, 2019 05:36
1 506
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 січ, 2019 20:28
max_us_ua
У Запоріжжі планують замінити всі маршрутки до 2020 року 1, 2
R2 » Нед 30 гру, 2018 10:28
13 1065
Переглянути останнє повідомлення
Сер 02 січ, 2019 10:57
Vova123456

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.