У ДФС розповіли, чи планують продовжувати пільговий...

Додано: Пон 14 січ, 2019 19:11

Rainbow написав: Смысл в том, что люди хотят всегда что-то лучшее, что-то новое. Любой водитель, поездив пару лет(2-3-5), хочет себе новый автомобиль.

Будь у нас доходы по 2-3 тысячи евро как в Германии, мы бы меняли автомобили как айфоны, каждых 2-3 года. Смысл в том, что люди хотят всегда что-то лучшее, что-то новое. Любой водитель, поездив пару лет(2-3-5), хочет себе новый автомобиль.Будь у нас доходы по 2-3 тысячи евро как в Германии, мы бы меняли автомобили как айфоны, каждых 2-3 года.

Таким образом, аргумент, который приводят защитники «евроблях» о том, что европейцы могут ездить на дешевых авто, а украинцам препятствуют это делать «олигархи», не (совсем — А) соответствует действительности. Ведь, как видно из статьи, владельцы старых (а следовательно, дешевых) авто в Германии вынуждены платить больше налогов, нести дополнительные расходы за пользование таким автомобилем и мириться с определенными неудобствами.

жаль, что вы не ответили на вопрос.когда ответите, тогда и поймёте, что 10-15-летнее авто просто невыгодно содержать, особенно дизель. есть масса налогов, в том числе и экологических. поэтому европейцу можно либо сдать свой старый дизельный фольцваген в утиль, либо продать скупщику, который продаст его евроблехерам. у нас же можно ездить на любом говне, ни ТО, ни эко-налогов, страховка вообще 5-10 баксов в год.нельзя не отметить огромное количество выгодных предложений от автопроизводителей, которые стимулируют владельцев авто менять машины чаще.п.с. откуда же 10-15-летние блехи, если такие, по-вашему, зажиточные европейцы меняют авто каждые 2-3-5 лет?