А в 2021 році вона зросте до 12 835 грн.
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис. грн - Мінфін.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 10:48
Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис. грн - Мінфін.
Додано: Пон 14 січ, 2019 10:59
Средняя зарплата всех профессий, во всех отраслях, всех регионах - всем пА 8
Додано: Пон 14 січ, 2019 11:18
Брехня, в Киеве слесарь в Киевгазе получает 6000 грязніми, кассир в Ашане 8000 грязными. Кто получает 13? Это с выборочным подсчетом и учетом всех чинуш, которые сделали себе сотни тысяч.
Додано: Пон 14 січ, 2019 11:20
Re: Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис.
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