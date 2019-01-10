RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Середня зарплата в Україні цього
року перевищить 10 тис....

Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:48

Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис....

Пропонуємо до обговорення:
А в 2021 році вона зросте до 12 835 грн.

Дивися повний текст Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис. грн - Мінфін.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86659
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:49

Чего только не пообещаешь перед выборами.
nalim
 
Повідомлень: 6416
З нами з: 25.02.09
Подякував: 31 раз.
Подякували: 595 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 10:59

Средняя зарплата всех профессий, во всех отраслях, всех регионах - всем пА 8
Moimir
 
Повідомлень: 820
З нами з: 17.07.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:18

Брехня, в Киеве слесарь в Киевгазе получает 6000 грязніми, кассир в Ашане 8000 грязными. Кто получает 13? Это с выборочным подсчетом и учетом всех чинуш, которые сделали себе сотни тысяч.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20125
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1184 раз.
Подякували: 1977 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 11:20

Re: Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис.

  hxbbgaf написав:Брехня, в Киеве слесарь в Киевгазе получает 6000 грязніми, кассир в Ашане 8000 грязными. Кто получает 13?

Видимо все остальные - даже не 13, а больше :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23189
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1102 раз.
Подякували: 5264 раз.
 
Профіль
6
1
2
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: valme і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Польща минулого року видала українцям майже 900 тисяч віз
R2 » Пон 14 січ, 2019 11:01
1 17
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 11:01
nalim
Президент прогнозує Україні у 2019-му рекордне... 1, 2, 3
R2 » Чет 10 січ, 2019 21:38
26 2447
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 09:58
Волгарь
Україні напророкували лідерство у втраті робочої сили 1, 2
R2 » П'ят 11 січ, 2019 08:55
12 1081
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 січ, 2019 00:22
AlifeSoft

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.