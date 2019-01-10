А в 2021 році вона зросте до 12 835 грн.
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис. грн - Мінфін.
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Додано: Пон 14 січ, 2019 10:48
Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис....
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис. грн - Мінфін.
Додано: Пон 14 січ, 2019 10:59
Средняя зарплата всех профессий, во всех отраслях, всех регионах - всем пА 8
Додано: Пон 14 січ, 2019 11:18
Брехня, в Киеве слесарь в Киевгазе получает 6000 грязніми, кассир в Ашане 8000 грязными. Кто получает 13? Это с выборочным подсчетом и учетом всех чинуш, которые сделали себе сотни тысяч.
Додано: Пон 14 січ, 2019 11:20
Re: Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис.
Додано: Пон 14 січ, 2019 11:43
Когда зарплата увеличивается только в верхней части шкалы, средняя увеличивается тоже, но без каких-либо последствий для всех остальных
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:45
Верхняя часть шкалы это 15-20 тыс грн?
А это вполне типичная ЗП для Киева
Додано: Пон 14 січ, 2019 12:47
Руководящий состав в результате мвйданной революции повысил себе зарплаты в десятки раз. Зарплата большинства людей выросла в пару раз и это у тех, кого не отправили на полставки. Продолжаю утверждать, что жизненный уровень упал в 2-3 раза и это - средние значения. Надо просто сопоставить, что мог человек купить 5 лет назад и что сейчас.
Додано: Пон 14 січ, 2019 13:37
ШО!!!!!!?
Плять слесарь в Киевгазе за 1000 грн не соглашается трубу переставить. Не меньше 100 дол за пару часов.
Всім процвітання!
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