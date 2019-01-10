Эти зарплаты не влияют на среднюю вообще никак.
Так госстат это же и показывает.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 14 січ, 2019 13:39
Re: Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис.
Додано: Пон 14 січ, 2019 13:43
Средняя зарплата на конец 2013 года 3619 грн. курс 8 итого 450 $.
Средняя зарплата 10 000 грн. курс 28 итого 357 $.
Но в 2013 коммуналка была копеечной, бакс за 5 лет тоже подешевел...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 14 січ, 2019 14:12
Re: зарплата
Додано: Пон 14 січ, 2019 14:25
Re: Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис.
переставлял себе трубу газовую, не в Киеве правда, а в Харькове.
переварили за полдня, заплатил 3000 грн, что на тот момент было где-то 130-150 долларов.
и никто, кроме слесаря из Харьковгаза сделать такую работу не может, т.к. пломбы, перекрытие газа всему подъезду и т.п.
п.с. у моей матери на заводе никто меньше 10к не получает, а ВКРы не меньше 20к. попробуйте сейчас найти специалиста на зп меньше 10к. таких или нет, или это не специалисты. может для вас кассир в магазине это специалист.
Додано: Пон 14 січ, 2019 14:35
Это и есть реальный показатель падения уровня жизни по сравнению с 2013. Всего -20%. Нет никаких в 2-3 раза хуже. Восстанавливается уже экономика. Людям просто свойственно перекладывать вину за свои личные проблемы в жизни, вот и ругают государство.
Страшно только, что пока в Киеве будет твориться очередная выборная неразбериха, майданы, перевыборы и т.д., какой-нибудь сосед под шумок уменьшит Украину ещё на пару областей.
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Pegasmaster, safonovstanislav і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|