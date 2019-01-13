Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис....

Додано: Пон 14 січ, 2019 13:43

Средняя зарплата на конец 2013 года 3619 грн. курс 8 итого 450 $.

Средняя зарплата 10 000 грн. курс 28 итого 357 $.

Но в 2013 коммуналка была копеечной, бакс за 5 лет тоже подешевел...

Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.

Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.