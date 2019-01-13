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Середня зарплата в Україні цього
року перевищить 10 тис....

Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис....
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:39

Re: Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис.

  ygn написав:Руководящий состав в результате мвйданной революции повысил себе зарплаты в десятки раз.

Эти зарплаты не влияют на среднюю вообще никак.
  ygn написав:Зарплата большинства людей выросла в пару раз

Так госстат это же и показывает.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 13:43

Средняя зарплата на конец 2013 года 3619 грн. курс 8 итого 450 $.
Средняя зарплата 10 000 грн. курс 28 итого 357 $.
Но в 2013 коммуналка была копеечной, бакс за 5 лет тоже подешевел...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:12

Re: зарплата

  Первый написав:слесарь в Киевгазе за 1000 грн не соглашается трубу переставить. Не меньше 100 дол за пару часов.

Сколько данный слесарь переставляет труб в месяц?
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:25

Re: Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис.

  hxbbgaf написав:Брехня, в Киеве слесарь в Киевгазе получает 6000 грязніми, кассир в Ашане 8000 грязными. Кто получает 13? Это с выборочным подсчетом и учетом всех чинуш, которые сделали себе сотни тысяч.

переставлял себе трубу газовую, не в Киеве правда, а в Харькове.
переварили за полдня, заплатил 3000 грн, что на тот момент было где-то 130-150 долларов.
и никто, кроме слесаря из Харьковгаза сделать такую работу не может, т.к. пломбы, перекрытие газа всему подъезду и т.п.
п.с. у моей матери на заводе никто меньше 10к не получает, а ВКРы не меньше 20к. попробуйте сейчас найти специалиста на зп меньше 10к. таких или нет, или это не специалисты. может для вас кассир в магазине это специалист.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:35

  cannabis_ua написав:Средняя зарплата на конец 2013 года 3619 грн. курс 8 итого 450 $.
Средняя зарплата 10 000 грн. курс 28 итого 357 $.

Это и есть реальный показатель падения уровня жизни по сравнению с 2013. Всего -20%. Нет никаких в 2-3 раза хуже. Восстанавливается уже экономика. Людям просто свойственно перекладывать вину за свои личные проблемы в жизни, вот и ругают государство.
Страшно только, что пока в Киеве будет твориться очередная выборная неразбериха, майданы, перевыборы и т.д., какой-нибудь сосед под шумок уменьшит Украину ещё на пару областей.
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 14:59

Re: зарплата в Україні

Оказывается, вместо нейросети умным домом Amazon управляли живые люди с Украины.
Компания Amazon использовала труд украинских разработчиков, которые подглядывали за американцами и обучали нейросеть. Например, специалисты получали круглосуточный доступ к камерам домовладений США. Об этом говорится в расследовании издания The Intercept.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:00

  hxbbgaf написав:Брехня, в Киеве слесарь в Киевгазе получает 6000 грязніми, кассир в Ашане 8000 грязными. Кто получает 13? Это с выборочным подсчетом и учетом всех чинуш, которые сделали себе сотни тысяч.

Написано же, что зарплата средняя. У нас, например, средний менеджер зарабатывает 30-50 тыс. грн.
Одна такая зарплата дотягивает до среднего доход нескольких слесарей в Киевгазе.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:05

  Faceless написав:
  Moimir написав:
  hxbbgaf написав:Брехня, в Киеве слесарь в Киевгазе получает 6000 грязніми, кассир в Ашане 8000 грязными. Кто получает 13? Это с выборочным подсчетом и учетом всех чинуш, которые сделали себе сотни тысяч.

Когда зарплата увеличивается только в верхней части шкалы, средняя увеличивается тоже, но без каких-либо последствий для всех остальных

Верхняя часть шкалы это 15-20 тыс грн? :mrgreen:
А это вполне типичная ЗП для Киева

Если средняя брутто в БУДУЩЕМ обозначена 10 тыс., То о чем вы мне пытаетесь сейчас сказать? Вы на новогодние праздники выводили детей поразвлекаться? Подарки? Вам удалось вложиться в 10 тыс?
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:16

  safonovstanislav написав:
  cannabis_ua написав:Средняя зарплата на конец 2013 года 3619 грн. курс 8 итого 450 $.
Средняя зарплата 10 000 грн. курс 28 итого 357 $.
Это и есть реальный показатель падения уровня жизни по сравнению с 2013. Всего -20%. Нет никаких в 2-3 раза хуже. Восстанавливается уже экономика. Людям просто свойственно перекладывать вину за свои личные проблемы в жизни, вот и ругают государство.
Страшно только, что пока в Киеве будет твориться очередная выборная неразбериха, майданы, перевыборы и т.д., какой-нибудь сосед под шумок уменьшит Украину ещё на пару областей.
1 А який був реальний курс долара в 2013?
Будете стверджувати що 8 чи все таки погодитесь що мінімум 12
А раз 12 - то середня в 2013=300 доларів
2 А як вплинув курс по 8 на економіку України
а - імпорт вбив море підприємств
б - критично зріс Держборг

Звідси висновок
а - ми не жили краще в 2013 - ми просто набирали борги за які можна було підтримувати віртуальне покращення , але за банкет завжди треба розплачуватись
б - зараз ми живемо так як заробляємо ( ба більше - трошки гірше ніж заробляємо _ бо частину заробленого спрямовуємо на погашення боргів попередніх періодів
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 15:21

Re: Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис.

  Moimir написав:Если средняя брутто в БУДУЩЕМ обозначена 10 тыс., То о чем вы мне пытаетесь сейчас сказать? Вы на новогодние праздники выводили детей поразвлекаться? Подарки? Вам удалось вложиться в 10 тыс?

В статье речь о средней по Украине, в цитате выше - речь о средней в Киеве, вы уже определитесь, какой из показателей обсуждаете. И при чем тут мои расходы на праздники вообще?
Faceless
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