Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис....
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Moimir написав:Если средняя брутто в БУДУЩЕМ обозначена 10 тыс., То о чем вы мне пытаетесь сейчас сказать? Вы на новогодние праздники выводили детей поразвлекаться? Подарки? Вам удалось вложиться в 10 тыс?
В статье речь о средней по Украине, в цитате выше - речь о средней в Киеве, вы уже определитесь, какой из показателей обсуждаете. И при чем тут мои расходы на праздники вообще?
Правильный вопрос! "Причем тут..?" Такой вопрос и пытаются задать люди. Причем некая средняя по Украине по всем профессиям, отраслям и областям?? Нет такой средней и не может быть! Это средняя между бомжом и миллионером из. И вы мне предлагаете определить ся о ком поговорить. Причем госстат и не скрывает что четверть населения находятся ЗА чертой бедности, долги по зарплате растут а вместе с этим и количество выезжающего из страны населения. Если верить официальным данным, то людей со средней з/п 28тыс -486,3 тыс., 50тыс и выше- 93,4 тыс.
Первый написав:слесарь в Киевгазе за 1000 грн не соглашается трубу переставить. Не меньше 100 дол за пару часов.
Сколько данный слесарь переставляет труб в месяц?
Вот именно. Люди думают что 1000 грн в час равно 8000 в день и 176 000 в месяц - а в год я и считать боюсь Чего ж тогда в Киеве на каждом углу Ломбарды и Космолоты плодятся как кролики если "экономика восстанавливается"?
cannabis_ua написав:Средняя зарплата на конец 2013 года 3619 грн. курс 8 итого 450 $. Средняя зарплата 10 000 грн. курс 28 итого 357 $.
Это и есть реальный показатель падения уровня жизни по сравнению с 2013. Всего -20%. Нет никаких в 2-3 раза хуже. Восстанавливается уже экономика. Людям просто свойственно перекладывать вину за свои личные проблемы в жизни, вот и ругают государство. Страшно только, что пока в Киеве будет твориться очередная выборная неразбериха, майданы, перевыборы и т.д., какой-нибудь сосед под шумок уменьшит Украину ещё на пару областей.
1 А який був реальний курс долара в 2013? Будете стверджувати що 8 чи все таки погодитесь що мінімум 12 А раз 12 - то середня в 2013=300 доларів 2 А як вплинув курс по 8 на економіку України а - імпорт вбив море підприємств б - критично зріс Держборг
Звідси висновок а - ми не жили краще в 2013 - ми просто набирали борги за які можна було підтримувати віртуальне покращення , але за банкет завжди треба розплачуватись б - зараз ми живемо так як заробляємо ( ба більше - трошки гірше ніж заробляємо _ бо частину заробленого спрямовуємо на погашення боргів попередніх періодів
Не можна зрівнювати середню зарплату в кінці року (в грудні), з середньою за весь рік. В грудні завжди є стрибок зарплат. Середня за 2013 рік була 3274 грн, тобто, $410, але в 2013 валовий борг збільшився на 7 млрд доларів, а ЗВР зменшились на 4 млрд. Якщо ці кошти розділити на 20 млн працездатного населення, то виходить по $40 в місяць, тобто, реальна (без накопичення боргів) зарплата складала $370. Зараз ми не накопичуємо борги, середня зарплата складає десь $330, якщо буде 10к при курсі 28, то ми майже досягнемо рівня 2013 року.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Moimir написав:Причем некая средняя по Украине по всем профессиям, отраслям и областям?? Нет такой средней и не может быть!
Весь мир таким показателем пользуется, видимо не в курсе, что такого нет и быть не может[quote=
Шутите? Ну шутите, фиг его знает, может вы возраста моих детей, они тоже очень любят Украину. Особенно АбАжаю это: "здесь все так дешево")) Но они ее ж не знают, а я им вроде как не враг доказывать иное. Решился вот провезти их на электричке, так радовались..Я уже с ними не спорю, и вами не буду.