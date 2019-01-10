Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис....

Додано: Пон 14 січ, 2019 17:53

Оказывается, среднюю зарплату и Госстат по факту, и Минфин в прогнозах дает с налогами (брутто), а не чистыми (нетто). Признаюсь, пребывал в неведении. Сам не проверил, а один иксперд на форуме, не будем поминать его всуе, якобы со знанием дела неоднократно писал, что цифры посленалоговые - то есть на руки.



В таком случае все значительно хуже, чем я думал - средняя зарплата в 2018-м составила 9100 грн минус 18% НДФЛ и минус 1.5% военный сбор, то есть 7300 грн, что в долларах по среднего курсу за год 27,5 составило 265 долларов в мес.



В 2019-м при ожидаемом брутто 10100 грн и курсе 28,5 (курс гривны я даже завысил - в Бюджете заложен 29,4) имеем чистыми 8100 грн, что в при переводе составляет 285 долларов.



Как с такими зарплатами могут существовать импортные паритеты в сегментах базовых продуктов и услуг, необходимых для поддержания жизни??



Ответ - никак! Те, кто получают среднюю зарплату и ниже, в короткой временной перспективе уезжают за границу, потому что здесь выжить не могут.



Судя по всему это и обуславливает хоть какой-то статистический рост средней зарплаты - бедные либо уезжают, либо отходят в мир иной...