Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис....
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zРадио написав:Поэтому 265 долларов чистыми в 2018-м и 325 долларов чистыми в 2013-м - это две большие разницы, особенно если учесть во сколько раз (даже при переводе в доллары) выросли жизненно-важные расходы на тепло и электроэнергию...
Давайте прикинемо в розрізі енергії.... __________2013_2018_збільшення витрат в місяць на особу 20млд м3/40млн/12міс 1 м3 газу_1,09_8,50___42 м3* (8,5-1,09)=311 грн в місяць зарплата_3000___8000____плюсова різниця 5000 грн Ще будете щось там емоційно розповідати про страшні наслідки реформ і особливо страшні наслідки підвищення цін на енергоносії ?
И много газа потребляется населением в виде газа? Может хватит уже манипулировать, и будете учитывать тарифы на конечные услуги?!
6 месяцев в году на отопление средней квартиры, в которой проживает семья из 4 человек (2 работающих и 2 неработающих), необходимо 2 Гкал тепла.
В 2013-м это стоило 380 грн (190 * 2) при доходах семьи 5400 грн (2700 * 2). После оплаты тепла в семейном бюджете оставалось 5020 грн, или 627 долларов.
В 2018-м это уже стоило 2650 (1325 * 2) при доходах семьи 14600 грн (8300 * 2). После оплаты тепла в семейном бюджете оставалось 11950 грн, или 427 долларов. И это без учета октябрського повышения газа, которое отразится на стоимости отопления с 1 января 2019!!!
1 - 427 / 627 = 32%. Именно на столько в среднем снизились располагаемые доходы семьи после оплаты услуги, от которой невозможно отказаться (я даже горячую воду уже к таковым не отношу - половина киевлян 8 месяцев сидела без воды, и даже не пискнула!).
А хотите посчитаем 2020-й - год наступления "импортного паритета"?! Средняя нетто зарплата - 9100 грн. Стоимость гигакаллории тепла - 2700 грн. Как получил - текущая цена газа для коммерческих потребителей = 12,5 грн за куб; стоимость Гкал при цене газа 6,9 грн за куб = 1325 грн. 1325 к 6,9, как Х к 14000. Х = 2700. А теперь считаем семейный бюджет.
Из 18200 (9100 * 2) забираем 5400 (2700 * 2). Остается 12800 грн. При курсе 30 это будут все те же жалкие 427 долларов. Но во-первых, вероятность того, что доллар в 2020-м будет 30 грн, а не выше, низкая. А во вторых, это я ни процента повышения не заложил для коммерческого тарифа газа - как был 14000 в 2018-м, так и оставил на 2020-й...
zРадио написав:Из 18200 (9100 * 2) забираем 5400 (2700 * 2). Остается 12800 грн. При курсе 30 это будут все те же 427 долларов.
А от не треба все рахувати в доларах, Будівельник на це прозоро натякає. Реальна зарплата враховує все, що, в середньому, споживає середній українець, і те, як зросли ціни на ці товари і послуги. Тому на неї і треба орієнтуватись. В цілому ми живемо бідніше, ніж в 2013 році, але чесніше, без нових боргів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:Давно не слышал подобного бреда. Доход учитывает расход? То есть украинцам платят столько, чтобы им на все хватало
Или все-таки расход учитывает доход? То есть украинцы тратят на то, на что им хватает!
Ну просветіть, як вирахувати реальну зарплату без урахування споживання, коли ціна на різні товари і послуги зростають нерівномірно. Інфляція все це враховує:
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) є одним з найважливіших показників і використовується для вирішення багатьох питань державної політики, перегляду грошових доходів населення, вирішення правових спорів тощо.
Індекс споживчих цін характеризує зміну вартості фіксованого набору споживчих товарів, що найчастіше споживаються населенням, у поточному періоді порівняно з базисним. З початку 2012 року споживчий набір включає 335 товарів (послуг)-представників.
Для розрахунку індексу споживчих цін використовуються вагові коефіцієнти - частка споживчих витрат населення на купівлю товарів і послуг за окремими видами товарів (послуг)-представників.
Важливим є розуміння того, що вагові коефіцієнти відображають споживання середнього домогосподарства і не можуть віддзеркалювати ситуацію у конкретному випадку.
zРадио написав:Государственный долг на 31.12.2013 = 73,08 млрд долларов, 40,1% от ВВП. Государственный долг на 30.11.2018 = 74,8 млрд долларов, 62% от ВВП.
Да-да - и без новых долгов, и по средствам
Ви хоч розумієте, що таке "борг", і що означає фраза "жити, не збільшуючи борги"?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...