RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Середня зарплата в Україні цього
року перевищить 10 тис....

Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:07

  budivelnik написав:
  zРадио написав:Поэтому 265 долларов чистыми в 2018-м и 325 долларов чистыми в 2013-м - это две большие разницы, особенно если учесть во сколько раз (даже при переводе в доллары) выросли жизненно-важные расходы на тепло и электроэнергию...
Давайте прикинемо в розрізі енергії....
__________2013_2018_збільшення витрат в місяць на особу 20млд м3/40млн/12міс
1 м3 газу_1,09_8,50___42 м3* (8,5-1,09)=311 грн в місяць
зарплата_3000___8000____плюсова різниця 5000 грн
Ще будете щось там емоційно розповідати про страшні наслідки реформ і особливо страшні наслідки підвищення цін на енергоносії ?


И много газа потребляется населением в виде газа? :mrgreen: Может хватит уже манипулировать, и будете учитывать тарифы на конечные услуги?!

6 месяцев в году на отопление средней квартиры, в которой проживает семья из 4 человек (2 работающих и 2 неработающих), необходимо 2 Гкал тепла.

В 2013-м это стоило 380 грн (190 * 2) при доходах семьи 5400 грн (2700 * 2). После оплаты тепла в семейном бюджете оставалось 5020 грн, или 627 долларов.

В 2018-м это уже стоило 2650 (1325 * 2) при доходах семьи 14600 грн (8300 * 2).
После оплаты тепла в семейном бюджете оставалось 11950 грн, или 427 долларов. И это без учета октябрського повышения газа, которое отразится на стоимости отопления с 1 января 2019!!!

1 - 427 / 627 = 32%. Именно на столько в среднем снизились располагаемые доходы семьи после оплаты услуги, от которой невозможно отказаться (я даже горячую воду уже к таковым не отношу - половина киевлян 8 месяцев сидела без воды, и даже не пискнула!).

А хотите посчитаем 2020-й - год наступления "импортного паритета"?!
Средняя нетто зарплата - 9100 грн. Стоимость гигакаллории тепла - 2700 грн. Как получил - текущая цена газа для коммерческих потребителей = 12,5 грн за куб; стоимость Гкал при цене газа 6,9 грн за куб = 1325 грн. 1325 к 6,9, как Х к 14000. Х = 2700. А теперь считаем семейный бюджет.

Из 18200 (9100 * 2) забираем 5400 (2700 * 2). Остается 12800 грн. При курсе 30 это будут все те же жалкие 427 долларов. Но во-первых, вероятность того, что доллар в 2020-м будет 30 грн, а не выше, низкая. А во вторых, это я ни процента повышения не заложил для коммерческого тарифа газа - как был 14000 в 2018-м, так и оставил на 2020-й...

https://kyivenergo.ua/ru/tarif_na_poslu ... _opalennya
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 972
З нами з: 02.05.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
2
2
2
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:23

Re: Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис.

  zРадио написав:Из 18200 (9100 * 2) забираем 5400 (2700 * 2). Остается 12800 грн. При курсе 30 это будут все те же 427 долларов.

А от не треба все рахувати в доларах, Будівельник на це прозоро натякає. :)
Реальна зарплата враховує все, що, в середньому, споживає середній українець, і те, як зросли ціни на ці товари і послуги. Тому на неї і треба орієнтуватись. В цілому ми живемо бідніше, ніж в 2013 році, але чесніше, без нових боргів.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6509
З нами з: 01.08.15
Подякував: 818 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:40

  lapay написав:Реальна зарплата враховує все, що, в середньому, споживає середній українець


Давно не слышал подобного бреда. Доход учитывает расход? То есть украинцам платят столько, чтобы им на все хватало :mrgreen:

Или все-таки расход учитывает доход? То есть украинцы тратят на то, на что им хватает!

  lapay написав:В цілому ми живемо бідніше, ніж в 2013 році, але чесніше, без нових боргів.


Государственный долг на 31.12.2013 = 73,08 млрд долларов, 40,1% от ВВП.
Государственный долг на 30.11.2018 = 74,8 млрд долларов, 62% от ВВП.

Да-да - сегодня живем и без новых долгов, и по средствам :mrgreen:

https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 972
З нами з: 02.05.18
Подякував: 97 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
2
2
2
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 23:49

Re: Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис.

  zРадио написав:Давно не слышал подобного бреда. Доход учитывает расход? То есть украинцам платят столько, чтобы им на все хватало :mrgreen:

Или все-таки расход учитывает доход? То есть украинцы тратят на то, на что им хватает!

Ну просветіть, як вирахувати реальну зарплату без урахування споживання, коли ціна на різні товари і послуги зростають нерівномірно. :)
Інфляція все це враховує:
Індекс споживчих цін (індекс інфляції) є одним з найважливіших показників і використовується для вирішення багатьох питань державної політики, перегляду грошових доходів населення, вирішення правових спорів тощо.

Індекс споживчих цін характеризує зміну вартості фіксованого набору споживчих товарів, що найчастіше споживаються населенням, у поточному періоді порівняно з базисним. З початку 2012 року споживчий набір включає 335 товарів (послуг)-представників.

Для розрахунку індексу споживчих цін використовуються вагові коефіцієнти - частка споживчих витрат населення на купівлю товарів і послуг за окремими видами товарів (послуг)-представників.


Важливим є розуміння того, що вагові коефіцієнти відображають споживання середнього домогосподарства і не можуть віддзеркалювати ситуацію у конкретному випадку.
  zРадио написав:Государственный долг на 31.12.2013 = 73,08 млрд долларов, 40,1% от ВВП.
Государственный долг на 30.11.2018 = 74,8 млрд долларов, 62% от ВВП.

Да-да - и без новых долгов, и по средствам

Ви хоч розумієте, що таке "борг", і що означає фраза "жити, не збільшуючи борги"? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6509
З нами з: 01.08.15
Подякував: 818 раз.
Подякували: 972 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні 7 млн. пенсіонерів - Пенсійний фонд 1, 2, 3
R2 » Чет 10 січ, 2019 15:08
25 1792
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 19:53
AlifeSoft
Україні напророкували лідерство у втраті робочої сили 1, 2
R2 » П'ят 11 січ, 2019 08:55
17 1314
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 19:49
AlifeSoft
В Україні унормували будівництво вакуумних смітників
R2 » П'ят 11 січ, 2019 11:01
2 156
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 січ, 2019 16:52
semenoh

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.