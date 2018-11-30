Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис....

Додано: Пон 14 січ, 2019 23:07

budivelnik написав: zРадио написав: Поэтому 265 долларов чистыми в 2018-м и 325 долларов чистыми в 2013-м - это две большие разницы, особенно если учесть во сколько раз (даже при переводе в доллары) выросли жизненно-важные расходы на тепло и электроэнергию... Поэтому 265 долларов чистыми в 2018-м и 325 долларов чистыми в 2013-м - это две большие разницы, особенно если учесть во сколько раз (даже при переводе в доллары) выросли жизненно-важные расходы на тепло и электроэнергию... Давайте прикинемо в розрізі енергії....

__________2013_2018_збільшення витрат в місяць на особу 20млд м3/40млн/12міс

1 м3 газу_1,09_8,50___42 м3* (8,5-1,09)=311 грн в місяць

зарплата_3000___8000____плюсова різниця 5000 грн

Ще будете щось там емоційно розповідати про страшні наслідки реформ і особливо страшні наслідки підвищення цін на енергоносії ? Давайте прикинемо в розрізі енергії....__________2013_2018_збільшення витрат в місяць на особу 20млд м3/40млн/12міс1 м3 газу_1,09_8,50___42 м3* (8,5-1,09)=311 грн в місяцьзарплата_3000___8000____плюсова різниця 5000 грнЩе будете щось там емоційно розповідати про страшні наслідки реформ і особливо страшні наслідки підвищення цін на енергоносії ?

И много газа потребляется населением в виде газа?Может хватит уже манипулировать, и будете учитывать тарифы на конечные услуги?!6 месяцев в году на отопление средней квартиры, в которой проживает семья из 4 человек (2 работающих и 2 неработающих), необходимо 2 Гкал тепла.В 2013-м это стоило 380 грн (190 * 2) при доходах семьи 5400 грн (2700 * 2). После оплаты тепла в семейном бюджете оставалось 5020 грн, или 627 долларов.В 2018-м это уже стоило 2650 (1325 * 2) при доходах семьи 14600 грн (8300 * 2).После оплаты тепла в семейном бюджете оставалось 11950 грн, или 427 долларов. И это без учета октябрського повышения газа, которое отразится на стоимости отопления с 1 января 2019!!!1 - 427 / 627 =после оплаты услуги, от которой невозможно отказаться (я даже горячую воду уже к таковым не отношу - половина киевлян 8 месяцев сидела без воды, и даже не пискнула!).А хотите посчитаем 2020-й - год наступления "импортного паритета"?!Средняя нетто зарплата - 9100 грн.Как получил - текущая цена газа для коммерческих потребителей = 12,5 грн за куб; стоимость Гкал при цене газа 6,9 грн за куб = 1325 грн. 1325 к 6,9, как Х к 14000. Х = 2700. А теперь считаем семейный бюджет.Из 18200 (9100 * 2) забираем 5400 (2700 * 2). Остается 12800 грн. При курсе 30 это будут все те же жалкие 427 долларов. Но во-первых, вероятность того, что доллар в 2020-м будет 30 грн, а не выше, низкая. А во вторых, это я ни процента повышения не заложил для коммерческого тарифа газа - как был 14000 в 2018-м, так и оставил на 2020-й...