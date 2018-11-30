Середня зарплата в Україні цього року перевищить 10 тис....

Додано: Сер 16 січ, 2019 11:22

zРадио написав: budivelnik написав: Якщо людина думає емоціями (пятою точкою ) або бездумно користується чужими методичками - то спілкуватись з нею не варто , адже нічого нового вона написати не зможе , ба більше , навіть підтвердивши написане опонентом - вона здурі все одно буде все заперечувати і настоювати на тому що все погано. Якщо людина думає емоціями (пятою точкою ) або бездумно користується чужими методичками - то спілкуватись з нею не варто , адже нічого нового вона написати не зможе , ба більше , навіть підтвердивши написане опонентом - вона здурі все одно буде все заперечувати і настоювати на тому що все погано. Вам и вашей писанине выше уже дали оценку. И сделали это еще до меня!



Если нравится быть шутом, продолжайте в том же духе. Если нет - заведите привычку сопровождать свой ералаш хотя бы минимальными комментариями по сути Вам и вашей писанине выше уже дали оценку. И сделали это еще до меня!Если нравится быть шутом, продолжайте в том же духе. Если нет - заведите привычку сопровождать свой ералаш хотя бы минимальными комментариями по сути

zРадио написав: 6 месяцев в году на отопление средней квартиры, в которой проживает семья из 4 человек (2 работающих и 2 неработающих), необходимо 2 Гкал тепла.



В 2013-м это стоило 380 грн (190 * 2) при доходах семьи 5400 грн (2700 * 2). После оплаты тепла в семейном бюджете оставалось 5020 грн, или 627 долларов.



В 2018-м это уже стоило 2650 (1325 * 2) при доходах семьи 14600 грн (8300 * 2).

После оплаты тепла в семейном бюджете оставалось 11950 грн, или 427 долларов.

6 месяцев в году на отопление средней квартиры, в которой проживает семья из 4 человек (2 работающих и 2 неработающих), необходимо 2 Гкал тепла.В 2013-м это стоило 380 грн (190 * 2) при доходах семьи 5400 грн (2700 * 2). После оплаты тепла в семейном бюджете оставалось 5020 грн, или 627 долларов.В 2018-м это уже стоило 2650 (1325 * 2) при доходах семьи 14600 грн (8300 * 2).После оплаты тепла в семейном бюджете оставалось 11950 грн, или 427 долларов.

Мені подобається коли люди розписуються у власній тупості і при цьому ссилаються на те що ще якийсь неадекват також не зрозумів написане мною...Якщо ж хочете зайвий раз утвердитись у власній розумовій неповноцінності- я з радістю поясню тих чотири вихідних цифри якими я користувався.- річний обєм споживання газу населенням+теплокомуненерго - приблизно 20 млрд м3- загальна кількість наявного населення яке використовує цей газ - приблизно 40 млн осіб (42 млн статистично , але приблизно 3 млн пів року в році знаходяться за кордоном )- ціна на м3 газу в 2013- ціна на м3 газу в 2018Всі інші цифри приведенні мною - це математичні операції з вище наведенними чотирмаОтже- середньомісячний обєм споживання газу на особуа - в м3 - цифра 1 ділиться на цифру 2 ділиться на 12 місяців = ( 20 млрд м3/ 40 млн осіб /12 місяців = приблизно 42 м3б - в грн в- 42 м3 *1.09грн/м3= приблизнов - в грн в- 42 м3 *8.50грн/м3= приблизног - в42 м3 * 30 Мдж /4184=Тепер правильність наведених мною цифр , я перевіряю з допомогою приведенної вами інформації про оплату у якійсь квартирі в якій проживають 4 осібОтже на 2013 рік моя цифра в гривнях ( якщо хочете я можу порахувати через гігакалорії - фінансовий результат від цього не зміниться) - 46 грн46 грн * 4 особи *12 місяців /6 місяців=цифра) - істиність моїх викладок по 2013 році на 96% збігається з вашою інформацієюТепер те саме по 2018 році357 грн * 4 особи * 12 місяців /6 місяців =, та сама точність в 93% , при чому Ви рахували м3 газу ще по тарифам до жовтня 2018 , а я рахував по тарифам після жовтня , тобто в реалі збіг між моїми і вашими цифрами ще вищий)Якщо і зараз чогось не зрозуміли - звертайтесь , я з радістю проведу ще кілька уроків математики і фізики